Los teléfonos inteligentes se han convertido en una parte más de nuestro cuerpo, érase una vez un smartphone a un ser humano pegado. Todos tenemos un mini ordenador que llevamos siempre encima para comunicarnos, guiarnos en carretera o en una nueva ciudad, hacer fotos en los viajes, trabajar... En resumen, utilizamos el teléfono móvil para todo, así que se estás pensando en cambiar de terminal el momento es ahora, en la fiesta del ahorro, en el esperado Prime Day de Amazon (¡antes de que termine!).

Con todas las utilidades que le damos a nuestro smartphone (y lo dependientes que somos a veces de ellos) parece que los precios vayan a ser inalcanzables, pero, la verdad es que pueden encontrar últimos modelos con prestaciones increíbles y a un precio de locura (si sabemos dónde buscar). Desde 20deCompras hemos aprovechado las primeras horas del Prime Day de Amazon para elaborar una lista de los más rebajados.

Ofertones en móviles

-Xiaomi Redmi Note 11. Uno de los últimos modelos del mercado de la famosa marca china Xiaomi ha pasado de costar 199 a59,99 euros para que te des el capricho que necesitabas este verano y dejes de sufrir por tu terminal. 64 gigas a tu alcance y los mejores materiales (¡y mejores cámaras!).

¡Más de seis pulgadas de pantalla! (Xiaomi)

-Xiaomi Redmi 9C. Si pensabas en algo todavía más económico, la misma marca, pero unos modelos menos, tiene lo que buscas (¡y tampoco se notará tanto la diferencia en prestaciones o capacidad!). ¡El Redmi 9c te costará poco más de 100 euros!, que se dice pronto.

Este modelo cuesta poco más de 100 euros. Amazon

- Samsung Galaxy A22. Si eres más de esta marca, en el Prime Day de Amazon también tienen un ofertón para ti. Su versión A22, con 6,6 pulgadas de pantalla infinity y velocidad 5G, es un todoterreno para acompañarte en tu día a día.

Samsung Galaxy A22. Amazon

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

