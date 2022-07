¡Ya es oficial: el Prime Day de Amazon 2022 ha llegado! Desde ahora hasta este miércoles a media noche el ecommerce celebra su fiesta del ahorro con descuentos de locura en miles de productos. Si no quieres perderte ninguna oferta, antes de que se agote el stock de los mejores productos, estate muy atento a las actualizaciones y listas (¡como esta!) que elaboraremos desde 20deCompras. Y, sobre todo, aún estás a tiempo para suscribirte a Prime y no perderte ninguna de las mejores ofertas exclusivas de Amazon.

Si te preguntas qué puedes conseguir por menos de 20 euros en las primeras horas de este Prime Day, no pierdas de vista la siguiente lista, una de las mejores que verás durante estos dos días de bombardeo de ofertas, porque todavía está disponible todo el stock de tus productos favoritos y el desembolso de dinero que necesitas para estos no es muy elevado, así que, ¡¡aprovecha!!

-Batería externa ultrafina de Anker. Una de las mejores ofertas de hoy es esta batería externa de alta velocidad. Uno de los cargadores portátiles de 10.000 ah (amperio-hora) más finos y ligeros del mercado, que tiene una rebaja del 40% y ¡¡más de 52.100 valoraciones de usuarios que ya lo han probado!!

No te quedes más veces sin batería, tengas el ‘smartphone’ que tengas. Amazon

-El juego de cartas para toda la familia que arrasa con casi 40.000 valoraciones. Muchos definen a Skyjo como el juego de cartas definitivo y también está hoy rebajado un 27%. Hay que colocar el menor número de puntos en la mesa y lo mejor es que es rápido de entender las reglas, de jugar y muy divertido.

¡El juego que desbancará al Virus! Amazon

-Gel limpiador de Neutrogena Hydra Boost. El Prime Day también es una oportunidad para cuidarnos y una de las mejores marcas para ello es Neutrogena. Firma que ha lanzado, por cierto, una de las mejores rutinas de limpieza facial del momento, la cual empieza con un buen gel limpiador como este. Aprovecha porque tiene el 33% de descuento, que se dice pronto.

El gel limpiador Hydroo Boost de Neutrogena. Amazon

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.