Amazon anticipa su fiesta de descuentos y rebaja sus dispositivos más populares hasta un 50% (¡Fire Stick y Echo incluidos!)

En nuestro día a día, nos rodeamos de dispositivos con los que buscamos que nuestra vida sea más sencilla. Robots de cocina que preparen un completo menú por nosotros, artículos capaces de domotizar nuestro hogar, relojes inteligentes que controlen cada uno de nuestros esfuerzos deportivos y, por supuesto, teléfonos móviles que son medio para contactar con otras personas, agenda y cámara fotográfica al mismo tiempo. Pero si hablamos de gadgets útiles, los de Amazon han conseguido posicionarse como unos de los favoritos puesto que nos brindan prestaciones de lo más variadas, desde los mandos inteligentes capaces de convertir en smart un televisor hasta los formatos diversos en los que disfrutamos de Alexa, el asistente de voz del gigante del comercio online.

Tanto es así que hay gadgets, como el popular Echo Dot que acumula más de 80.000 valoraciones. Si siempre has deseado tener alguno de estos dispositivos o quieres añadir uno nuevo a tu colección, Amazon te lo pone fácil: el marketplace ha activado descuentos muy interesantes en sus dispositivos propios, como antesala del evento Ofertas Exclusivas Prime que realizará el próximo 11 y 12 de octubre. Pero mientras, para abrir boca, seleccionamos algunas de nuestras promociones favoritas para que puedas llevarte a casa algunos de los artículos más famosos de Amazon.

Las ofertas más 'top'

Lo mejor de Echo para el hogar, ¡al 40%! Si buscas soluciones para hacer de tu casa un hogar smart, esta es la oportunidad que necesitas para hacerlo a mejor precio y de la mano de la archiconocida Alexa. Numerosas ofertas muy interesantes entre las que escogemos el lote, al 42%, que incluye el Echo Dot de tercera generación y un pack de bombillas inteligentes. Una locura de rebaja que mejora, si cabe, cuando descubres que tiene más de 83.000 valoraciones en Amazon.

Echo Dot de 3.ª generación con el ‘pack’ Philips Hue White. Amazon

El mando smart más potente de Amazon, ¡por 30 euros! La familia de dispositivos que logra que nuestra televisión sea inteligente en un solo clic también está sujeta a descuentos estos días previos al novedoso evento de Amazon. Aunque, nosotros solo tenemos ojos para el modelo 4K, bien sea por su compatibilidad con el streaming en Ultra HD 4K, HDR, HDR10+ y Dolby Atmos o porque es un 40% más potente que su antecesor.

El Fire Stick 4K Max. Amazon

La seguridad para el hogar, ¡al 50%! Cada vez son más los que deciden instalar cámaras en casa para controlar lo que suceden cuando no están, y si tú aún no te has sumado a esta moda, puedes hacerlo ahora a mitad de precio. Eso sí, lo mejor es comenzar poco a poco con este pack con el que te ahorras 57 euros y te llevas una cámara de timbre y otra interior.

Cámara de seguridad HD inalámbrica y Blink Video Doorbell. Amazon

