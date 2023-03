Todo lo que sabemos sobre el lanzamiento del Miura 1: fechas, lugar y trayecto del cohete español

⏰Tic-tac. Ultimando los detalles de la primera unidad de vuelo de MIURA 1 antes de su próxima partida a la base de lanzamiento de Huelva.



⏰Tick-tock. We're working on the final details of the first MIURA 1 flight unit before its next departure to the launch base in Huelva. pic.twitter.com/S2VKoVEwDI