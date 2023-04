Roman, el próximo telescopio espacial: recopilará 4.000 TB de datos al año del Universo

El telescopio James Webb lleva más de un año deambulando por el espacio y dejándonos imágenes espectaculares del Cosmos, pero los ingenieros ya están trabajando en otro con tecnología más puntera. Su nombre es Nancy Grace Roman y se espera que sea "el comienzo de una nueva era para la astronomía", según comenta uno de los científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA) que trabaja en el proyecto.

El equipo detrás de Roman prevé que este podrá lanzarse y acompañar a Webb y a Hubble en su exploración del Universo en 2027. Esta fecha, aunque todavía no es oficial, demuestra que los constructores no quieren esperar tanto como con su antecesor, que comenzó a desarrollarse a finales de los 80 y principios de los 90 y no despegó hasta diciembre de 2021.

La misión de Roman estará dirigida por la NASA, pero la ESA colaborará en la parte tecnológica y aportará conocimientos técnicos. A cambio de su ayuda, la agencia del viejo continente podrá tener acceso a la cantidad de datos del espacio que el telescopio recogerá y que permitirá "estudios más estadísticos", tal y como detalla Marco Sirianni, director de desarrollo de operaciones científicas de la ESA.

La intención con Roman es conseguir tener un campo de visión del Universo mucho más amplio que el del Webb. Según adelantan los encargados de su creación, el nuevo telescopio podrá capturar imágenes infrarrojas 200 veces más grandes que las del Hubble y con un espejo del mismo tamaño (2,4 metros de diámetro).

Gracias a las imágenes más grandes, los investigadores podrán ver galaxias como Andrómeda en solo dos imágenes, mientras que, con Hubble, se tuvo que realizar un 'mosaico' con 400 imágenes. Con el primer telescopio han capturado unos 170 terabytes de datos en 30 años; con Webb, calculan que tendrán 1.000 TB en cinco años y, con Roman, llegarán a 20.000 en el mismo tiempo.

Más respuestas del Universo

Las incógnitas que hay con respecto al Cosmos son muchas y, con Hubble y Webb, se quisieron resolver algunas. Ahora, con Roman, los objetivos serán poner a prueba la teoría de la relatividad de Einstein a gran escala.

También se intentará usar el Roman para descubrir miles de nuevos exoplanetas dentro de la Vía Láctea mediante la técnica microlente gravitacional. "Si dos estrellas se alinean entre sí, la que está delante distorsionará y magnificará la luz de la estrella que está detrás -comenta Sirianni-. Y si la estrella en primer plano tiene un planeta, veremos el impacto de ese planeta en la luz de la estrella situada detrás".

