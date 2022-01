Qué es la tira cromatográfica que llevan los test de antígenos y cómo funciona: lo que realmente ocurre en el vídeo viral de la naranja

En los últimos días, la polémica sobre la fiabilidad de los test de antígenos ha estado servida. Algunos usuarios se han dedicado a mostrar cómo estas pruebas dan un resultado positivo después de echarles agua de grifo o el zumo de frutas varias.

Sin embargo, y como suele ocurrir, esto tiene una explicación científico-técnica y afirmar que estos test son una mentira es simplemente otro bulo más de los que corren por los mentideros de Internet con respecto al coronavirus.

Como dice en Twitter Deborah García Bello, química, investigadora, divulgadora científica y habitual colaboradora en programas de televisión, “la gente que está probando los test con zumos, agua de grifo, refrescos... está alterando el pH de la tira, y eso puede hacer que las proteínas se retuerzan y revelen color, como si fuese un ‘positivo’. Todo es cuestión de química, pero los que difunden estas tonterías ni lo saben ni quieren saberlo”.

Gente descubriendo que dentro de los test de antígenos "solo hay una tira de papel", o que "el test da positivo" con agua de grifo. Creen que por eso los test son un fraude 🤦🏼‍♀️

Esto es lo que no saben 👇🏻 — Deborah García Bello (@deborahciencia) January 12, 2022

Hay quien incluso se ha burlado de la calidad de estas pruebas mostrando una foto en la que se abre ‘la caja’ del test y sólo vemos una simple trozo de papel. Sin embargo, en esa aparentemente insignificante tira o membrana hay conocimientos fundamentales de química y biología.

Se llama cromatografía. Y sí, los test de antígenos son "supertecnología". Se basan en conocimientos fundamentales de química y biología. pic.twitter.com/1sYC1ykTiQ — Deborah García Bello (@deborahciencia) January 9, 2022

La popular cuenta de Twitter Enfermera Saturada también se ha sumado al asunto, ayudando a aclarar el viral vídeo en el que un usuario trata de restar credibilidad a los test de antígenos exprimiendo unas gotas de una naranja sobre uno de ellos. En él se puede ver cómo el jugo cae en el espacio reservado para la muestra del test de antígenos y, casi de forma instantánea, aparece la temida línea junto a la T y tras unos minutos también sale de forma muy tenue otra junto a la C.

Vídeos echando zumo, agua, orina… a los test de antígenos para demostrar que “da positivo” y por eso son falsos.



En ninguno de esos vídeos se utiliza el buffer del test (el reactivo), que tiene como función mantener el pH estable dentro de los rangos que requiere el test. pic.twitter.com/8Art74Kal8 — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) January 10, 2022

Empecemos por lo básico: qué es un test de antígenos

En primer lugar y, a estas alturas de la pandemia, todos deberíamos saber qué es un test de antígenos y cómo se realiza esta prueba. Si no es así, estás de enhorabuena ya que supone que no te has visto en la tesitura de tener que hacerte uno.

Un test de antígenos es una prueba más rápida que la PCR ya que sólo se necesita analizar la muestra y el resultado puede conocerse en pocos minutos. Este tipo de test detecta unas proteínas que se encuentran en la superficie del virus, de ahí su eficacia para detectar la infección cuando está en su momento más contagioso.

Las líneas de color indican si el test es positivo o no. AEMPS

Desde hace unos meses es posible comprar este tipo de test en las farmacias y puedes hacértelos tú mismo en casa. Por ello debemos de saber qué contiene el interior de la caja que compras tan fácilmente en la botica:

Hisopo : especie de bastoncillo, algo más largo, para la toma de la muestra.

: especie de bastoncillo, algo más largo, para la toma de la muestra. ​ Reactivo : donde depositaremos la muestra.

: donde depositaremos la muestra. ​Dispositivo: tira, aparentemente de papel, que nos mostrará el resultado del test.

Ese dispositivo o tira de papel, en realidad, se llama tira cromatográfica.

La tira cromatográfica va dentro de una especie de carcasa. Este dispositivo es donde tiene que añadirse la muestra, el cual tiene una ventana que nos indica el resultado.

¿Qué es la tira cromatográfica?

La cromatografía es un procedimiento químico que consiste en separar una mezcla en sus componentes individuales. Esto se hace mediante una fase móvil y una fase estacionaria.

En la tira cromatográfica que aparece en los test de antígenos hay una proteína que enlaza de forma específica con el antígeno del virus. Cuando esta unión se produce se muestra con color, que es el signo de positivo de la prueba.

Además, la línea de control contiene otra proteína diferente que conecta con otra que se encuentra en la disolución, lo que verifica que el test se ha hecho correctamente, indicado con una 'C'. Por ello, la tira cromática tiene que estar totalmente impregnada para poder cumplir su función, de lo que se encarga este líquido.

Cuando la muestra alcanza la proteína específica de la tira, si existe virus se enlazará con ella, dando color a tira, en este caso, indicado con una 'T'. En el caso de que no haya color significa que no se ha producido el enlace, por lo tanto, hay ausencia de virus.

Al fin al cabo se trata de la misma técnica que se aplica también en otros test similares, como por ejemplo el de embarazo. En realidad, la tira cromatográfica es un soporte (puede ser de diferentes materiales) donde se encuentran los anticuerpos que se unirán con los del paciente.

No obstante, previo a realizarse un test comprado en la farmacia es importante leerse las instrucciones.

¿En qué se diferencia un test de antígenos de un PCR o una serología?

Un PCR permite detectar una infección activa por COVID y el resultado positivo indica que el virus está activo en ese momento. La infección se encuentra en curso.

La principal diferencia con respecto a una prueba de antígenos es que el PCR es realizado por personal sanitario, ya que, después, se traslada al laboratorio para procesarse y el resultado puede tardar horas o días.

Sin embargo, el test de antígenos puede realizare a uno mismo tras comprarse en una farmacia, no necesita llevarse a un laboratorio y el resultado no excede de 20 minutos.

La prueba PCR es más fiable que el llamado ‘test rápido’, ya que la sensibilidad de este último es menor.

En ninguno de estos test es posible detectar si ya se ha superado la enfermedad. Para ello es necesario realizarse una prueba serológica.

