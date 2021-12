Intel sigue los pasos de Google: no pagará a los empleados que no se vacunen contra la COVID

Hace una semana informábamos desde 20Bits que Google despedirá a los empleados que no reciban la vacuna de la COVID-19, y parece ser que otras compañías tecnológicas han empezado a tomar estas medidas drásticas para erradicar lo antes posible la situación de contagios.

En el caso de Intel, la empresa no ingresará los sueldos de aquellos empleados que no se hayan puesto la vacuna antes del 4 de enero. Los medios The Oregonian y The Associated Press conocieron esta información gracias a una filtración interna, teniendo en cuenta que la medida no se ha hecho pública.

La decisión se ha tomado en base a un requerimiento del gobierno de Estados Unidos, además, Intel avisó a sus empleados que el 4 de enero era la fecha límite para vacunarse. Aquellos usuarios que decidieron no ponerse la vacuna deberán solicitar una exención antes de la fecha mencionada, además, tendrán que hacerse tests de manera semanal para comprobar si son negativos en COVID-19.

Intel revisará las solicitudes de exención de los empleados hasta el 15 de marzo. En el caso de que se deniegue, la normativa entrará en vigor a partir del 4 de abril y los trabajadores serán apartados de sus puestos de trabajo y tampoco recibirán su sueldo durante tres meses.

La compañía no despedirá a nadie que se vea perjudicado por esta medida, asimismo, seguirán recibiendo cobertura médica. De momento, aún no se ha detallado si este grupo de afectados se podrían reincorporarse a la empresa en el momento que se hayan vacunado.

Intel afirmó para el medio The Oregonian que “mientras tanto, nos mantenemos enfocados en mantener a nuestros empleados informados regularmente sobre las actualizaciones, las acciones requeridas y los próximos pasos, que en la actualidad incluyen la preparación para las pruebas y las solicitudes de adaptación”.

La obligatoriedad de la vacunación establecida por el gobierno de Estados Unidos aún se debate en algunos estados. En Georgia, por ejemplo, una corte federal bloqueó la orden por considerarla inconstitucional.

