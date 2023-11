Pierden una bolsa de herramientas durante la última caminata espacial de la ISS: "El riesgo de volver a contactar con la estación es bajo"

Los astronautas de la NASA, Jasmin Moghbeli y Loral O'Hara, concluyeron ayer una caminata espacial de 6 horas y 42 minutos en la que finalizaron una de las dos tareas de mantenimiento que tenían previstas en la Estación Espacial Internacional (EEI, por sus siglas).

Uno de los objetivos principales de esta misión era reemplazar uno de los doce conjuntos de rodamientos en la "junta rotativa solar alfa del puerto", que permite que los conjuntos que siguen al Sol generen electricidad para alimentar a la EEI. Además, los cosmonautas retiraron una barra de manipulación para instalar un panel solar desplegable e incluso configuraron un cable que interfería con una cámara externa.

Por otro lado, Moghbeli y O'Hara "habían planeado retirar y guardar una caja electrónica de comunicaciones llamada 'Grupo de Radiofrecuencia', pero durante la caminata espacial no hubo suficiente tiempo para completar el trabajo". Por consiguiente, ambos levantaron "algunas capas de aislamiento para hacer una mejor evaluación de cómo abordar el trabajo" y pospusieron "la tarea para una futura caminata espacial", señala la NASA en su blog oficial.

Pero desafortunadamente, durante la actividad se perdió "de forma inadvertida" una bolsa de herramientas, no obstante, los controladores de vuelo lograron detectarla mediante las cámaras externas de la Estación Espacial Internacional. Y a pesar de que las herramientas no eran necesarias para el resto de la caminata espacial y la pérdida no supuso un esfuerzo adicional, la NASA analizó la trayectoria de la maleta y determinó "que el riesgo de volver a contactar con la estación es bajo y que la tripulación a bordo y la estación espacial están a salvo".

¿Cuáles eran los otros objetivos de la caminata espacial?

Moghbeli y O'Hara están en medio de una misión científica para avanzar en el conocimiento científico y demostrar nuevas tecnologías para futuras las misiones de exploración humana y robótica, incluidas las misiones lunares a través del programa Artemis de la NASA.

La NASA y SpaceX ahora tienen como objetivo el martes 7 de noviembre para llevar a cabo el lanzamiento de la misión número 29 de servicios comerciales de reabastecimiento de la compañía a la Estación Espacial Internacional.

