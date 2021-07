Los 5 mejores sitios para descargar torrents

Encontrar sitios donde haya archivos .torrent es difícil, pero no imposible. Además de enseñarte estas 5 páginas, hemos incluido algunos de sus 'mirrors' o páginas espejo (réplicas de la web original por si el servidor de la original no funcionase) que puedes probar en el caso de que alguna esté caída.

Antes de empezar...

Si tienes problemas para acceder a alguna de estas webs es posible que se deba a que tu ISP bloquea el acceso o a que esté censurada en tu país. Si es el caso, te recomendamos usar una VPN para desbloquearla.

1. The Pirate Bay

The Pirate Bay es la web de descarga de torrents más popular del mundo y ofrece una gran variedad de películas, series de TV, juegos y mucho más. Además, usa etiquetas de usuarios VIP y de confianza que te permite saber que torrents son legítimos y seguros.

Su interfaz es intuitiva, fácil de usar y no te bombardea con anuncios. The Pirate Bay

Si no te carga la página puedes probar con estos mirrors: thepiratebay.vip, thepiratebay.rocks y thepirate-bay.org.

2. RARBG

RARBG lleva en funcionamiento desde hace una década y se ha ganado una reputación por sus torrents de alta calidad y su facilidad de uso, así como por adiciones nuevas constantes.

RARBG está bloqueada en muchos países, entre ellos Bulgaria, Dinamarca, Portugal y Reino Unido. Si vives en España, pero viajas a algunos de estos países, no podrás acceder a RARBG, pero una VPN para descargar torrents puede ayudarte a tener acceso.

Permite el intercambio de archivos P2P a más de 300 mil usuarios al día. 20BITS

RARBG tiene una velocidad de descarga similar a The Pirate Bay. RARBG tiene una tasa de intrusión de anuncios ligeramente más alta, así que tenlo en cuenta al elegir entre los dos.

Si no te funciona, puedes probar estos mirrors: rarbgmirror.com, rarbg.is, rarbgunlock.com

3. 1337X

1337X se puede utilizar para música, películas y programas. Algunas personas también lo utilizan para buscar torrents para juegos. Sin embargo, RARBG y The Pirate Bay tienen más torrents en esta categoría, especialmente para títulos más antiguos.

Sin embargo, 1337X no se recomendó para descargar torrents hace unos años. Se sometió a una revisión completa del sitio, lo que hizo que la navegación fuera más fácil y segura. También puede buscar por nominaciones a premios para películas y programas.

Una conversión completa del sitio trajo un aumento masivo en el tráfico. 1337X

Si no te carga la página, puedes probar estos mirrors: 1337x.is, 1337x.st, x1337x.ws, x1337x.eu, x1337x.se

4. Zooqle

Zooqle es conocido por tener la mayor colección de torrents para videojuegos. Tiene una gran biblioteca tanto para consolas como para títulos de PC. Incluso estaban disponibles algunos torrents que no se pueden encontrar en otros lugares, como el Uncharted 2, funcional para la PS3.

Tiene un poco más de 5 millones de visitantes mensuales, una comunidad activa y una velocidad de descarga de entre 1 y 2 MB / s. Esto lo convierte en una excelente opción cuando no puede encontrar ningún torrents que funcione para videojuegos.

Aunque la intrusión de anuncios a veces puede ser molesta, la interfaz es bastante utilizable.

Algunos usuarios han reportado problemas por virus. Zooqle

Sin embargo, la velocidad de descarga no es tan rápida como nos gustaría y, además, algunos usuarios han reportado problemas por virus. En cualquier caso, es la octava página para buscar torrent con más tráfico de Internet.

5. Torrentz2

Aunque este sitio no es muy grande, con solo 10-20 millones de usuarios por mes y no tiene mucho archivo para torrents en general, Torrentz2 se puede usar para buscar música. Cuenta con la colección de música pública más grande de sitios de torrents.

Las velocidades de descarga no son muy buenas y las intrusiones de anuncios pueden ser molestas. Existen mejores alternativas a descargar música, pero en lo que se refiere a torrents, esta es la mejor.

Además, cualquier opción de navegación, como buscar por artista, canción o álbum, será muy apreciada. Ten esto en cuenta para aquellos momentos en los que no encuentres lo que buscas en otro lugar.

Torrentz2 sigue siendo una opción increíble para los melómanos. Torrentz2

Si no te carga la página puedes probar con este mirror: torrentz2.eu

