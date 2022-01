La Starship de SpaceX podría hacer su vuelo inaugural en marzo lanzando 400 satélites 2.0 de Starlink

SpaceX pretende lanzar su primera constelación de satélites Starlink 2.0 en marzo y así se lo ha comunicado a la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC). Si su propuesta termina siendo aprobada, todo apunta a que Elon Musk cumplirá con su programación espacial de Starlink este 2022.

Según había anunciado el empresario, la compañía no estaba segura de que fuese a poder realizar los lanzamientos de Starship necesarios este año. Este problema puede suponer un serio peligro de bancarrota.

Con el objetivo de solucionar esta situación, Musk explicó que SpaceX necesitaba resolver los problemas de producción de sus nuevos motores Raptor para la Starship. De este modo, iban a conseguir aumentar el volumen de producción para llevar a cabo lanzamientos muy seguidos entre ellos.

La noticia del comunicado que SpaceX ha hecho a la FCC implica que la empresa ha conseguido sortear algunos de estos inconvenientes. A pesar de ello, se desconoce si han alcanzado el ritmo de producción que necesitaban para conseguir el propósito que tenían en un inicio.

El empresario ha apostado el futuro de SpaceX a su misión de desarrollar su servicio de Internet satelital. Musk ha llegado a notificar que necesitan poner en órbita los nuevos satélites con más banda ancha Starlink 2.0 para seguir operando: “Si no podemos conseguir que se fabriquen suficientes Raptors fiables no podremos volar la Starship, lo que significa que entonces no podremos lanzar el satélite Starlink 2.0”.

Musk ha apuntado que la primera versión de Starlink es “financieramente débil” y, que para poder conseguir capital, deben lanzar sus nuevos satélites. E el correo donde anunciaba el riesgo de bancarrota, el empresario creía que SpaceX estaría lista “para llevar cargas reales en 2023”, pero parece ser que esto podría adelantarse.

Ahora, la compañía está a la espera de conseguir el permiso de la FCC y el de la Administración Federal de Aviación. Si finalmente SpaceX logra lanzar su primera carga real de Starlink 2.0 en marzo, se realizaría con su nave Starship y pondrían en órbita 400 satélites nuevos.

