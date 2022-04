La NASA suspende, por el momento, la  misión Artemis tras el tercer intento fallido del cohete SLS

La NASA ha decidido tomarse un descanso en sus pruebas con el Space Launch System (SLS), después de tres intentos fallidos de llenar de combustible el cohete. Este vehículo espacial es una pieza clave para la misión Artemis, con la que la agencia pretende llevar de vuelta al ser humano a la Luna.

En las últimas dos semanas, la NASA ha intentado completar el ‘ensayo general en húmedo’ en tres ocasiones sin éxito. En la prueba, los ingenieros deberían comprobar si el cohete se carga de combustible y realiza la secuencia de lanzamiento hasta 10 segundos antes del despegue, algo que no se ha conseguido en ningún intento.

Ante los ensayos fallidos, la agencia espacial estadounidense ha anunciado que trasladará el SLS de su plataforma de lanzamiento en el Kennedy Space Center al Vehicle Assembly Building. Este último sitio se trata de un edificio en el que construyeron el cohete y donde tienen pensado revisar todo el montaje.

El SLS es el cohete más grande que la NASA ha fabricado hasta la fecha, con 65 metros de altura y con un peso de 85 toneladas. Para su diseño y construcción, la NASA ha invertido más de 30.000 millones a lo largo de los 11 años que el proyecto lleva en marcha.

Ahora, la decisión de la NASA de revisar el SLS para corregir los posibles fallos y los ya detectados ralentizará el ‘ensayo general en húmedo’ algunas semanas más. Según calculan algunos analistas, los ingenieros de la agencia no volverán a intentar la carga del cohete hasta finales de verano.

Charlie Blackwell-Thompson, director de lanzamiento de Artemis, se mantuvo positivo este viernes en una teleconferencia: “No tengo ninguna duda de que terminaremos esta campaña de prueba, escucharemos el hardware y los datos nos llevarán al siguiente paso”.

Con respecto a la fecha en la que retomarán sus pruebas con SLS, Blackwell-Thompson no ha dado muchos detalles: “No sé exactamente cuál es esa fecha, pero no tengo ninguna duda de que terminaremos la campaña de prueba y estaremos listos para comenzar”.

