Avisan de que la megaciudad saudí The Line no es viable: proponen crear 'The Circle'

El príncipe saudí Mohammed bin Salman presentó en 2021 el proyecto de una megaciudad en la mitad del desierto que promete ser sostenible, inteligente y una apuesta por la innovación. Su nombre era The Line y hace ya tiempo que comenzó con su construcción con la intención de tenerla terminada en 2023 (lo más probable es que se retrase). Unos investigadores del Complexity Science Hub de Viena han publicado un artículo en Nature donde explican por qué construir The Line sería una mala idea y, de paso, proponen una alternativa a la que llaman 'The Circle'.

La idea de The Line consiste en construir dos líneas de rascacielos a 500 metros sobre el nivel del mar, con 200 metros de ancho y 170 kilómetros de ancho. Según explicó Mohammed, el terreno edificado acogerá a unos 9 millones de residentes y tendrá un tren de alta velocidad para comunicarlos con el resto de la megaciudad.

Aparte del tren, The Line no dispondrá de automóviles ni carreteras y, con ello, pretenden reducir al mínimo las emisiones. En su apuesta por la sostenibilidad, también tienen pensado realizar agricultura vertical y alimentarse mediante energías renovables.

Rafael Prieto-Curiel y Dániel Kondor, los investigadores que abogan por The Circle, recuerdan que, si se cumplen los datos de demografía y de dimensiones, habría cerca de 265.000 personas por km². "Unas 10 veces la densidad residencial de Manhattan y cuatro veces la de Manila, considerada una de las ciudades más densamente pobladas de la Tierra", cuentan.

Además, aunque haya transportes, no habrá coches y eso es preocupante teniendo en cuenta los largos que serán los rascacielos. "Considerando que una distancia transitable a pie es de un kilómetro, en The Line solo el 1,2% de la población está a una distancia transitable de los demás -aseguran-. La movilidad activa no es viable en The Line, ya que las distancias son demasiado largas".

The Line es una ciudad construida en un línea recta de 170km con comunidades hiperconectadas. NEOM

Los cálculos del estudio asumen que, incluso si las necesidades básicas se cubren en un desplazamiento razonable de 5 minutos, los viajes a la escuela, trabajo o lugares de ocio implicarán montarse en el tren. Se supone que el vehículo será veloz, pero, para que todos los vecinos tengan una estación de tren lo suficientemente cerca como para que sea práctico, debería haber 86 terminales, según los expertos. Esto sería un problema tanto por la cantidad como por las veces que se tendrían que parar, reduciendo la supuesta rapidez.

"Independientemente del número de estaciones de The Line, al menos el 47% de la población tendrá que viajar más de 60 minutos, por lo que la mayoría vivirá demasiado lejos de su destino", estiman los investigadores.

Frente a estos problemas con el transporte, los expertos mencionan en el estudio una alternativa: The Circle. Esta edificación sería circular en lugar de una línea, lo que facilitaría que se llegara antes a los distintos espacios de la megaciudad sin renunciar a las enormes dimensiones del proyecto.

