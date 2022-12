Imágenes de satélite muestran el avance de la megaciudad de ciencia ficción de Arabia Saudí 'The Line'

El príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman habló a principios de 2021 de una megaciudad idílica sin emisiones de carbono y con capacidad para 9 millones de residentes: The Line. Hace unos meses pudimos ver las primeras imágenes del proyecto que empezaba a construirse, recientemente MIT Technology Review ha mostrado la futura ciudad desde unos satélites, una nueva perspectiva que permite apreciar sus 170 kilómetros de largo y sus solo 200 metros de ancho en mitad del desierto.

La megaconstrucción tendrá una altura de 1 kilómetro, por lo que será más alta que ancha, y en ella no podrán entrar coches. Para transportarse, sus residentes tendrán que recurrir a trenes subterráneos y taxis aéreos eléctricos, una medida con la que The Line pretenderá ser una ciudad sostenible.

Pese a todas las aspiraciones que tiene el proyecto, cabe señalar que gran parte de lo que pretenden incorporar en el municipio todavía está en fase de desarrollo. Por ejemplo, los taxis aéreos todavía están probándose, al igual que los sirvientes robóticos domésticos y la desalinización del agua de mar con energía renovable.

MIT Technology Review ha hablado con Amir Farhand, CEO y fundador de Soar Earth, una empresa australiana que agrega imágenes satelitales y mapas colaborativos en un atlas digital en línea. Él calculaba que los trabajadores debían haber excavado alrededor de 26 metros cúbicos de tierra y roca desde junio, pero en las imágenes de Google Maps y Google Earth mostraban el proceso en una etapa todavía más inicial.

Arabía Saudí está restringiendo la cobertura satelital

Cuando Farhand vio las imágenes oficiales compartidas en octubre de The Line, se percató en que la excavación estaba en un momento mucho más avanzado del que salía en las últimas imágenes satelitales publicadas. Google obtiene sus imágenes de satélites gubernamentales, como Landsat de EEUU o Sentinel 2 de la UE, y de proveedores comerciales, como Maxar o Planet. Si bien había fotografías disponibles para descargar de los dos primeros, estas eran de menor resolución.

Esta es la imagen que OT Sky compartió de The Sky en octubre. OT Sky

"Cuando comenzamos a acercarnos, descubrimos que había brechas significativas en la cobertura de Maxar –ha comentado Farhand para MIT Technology Review-. De hecho, las imágenes de alta definición no existían públicamente". Según explica, otras empresas del sector también tuvieron problemas para el acceso de imágenes detalladas: "Fue entonces cuando pensamos, algo tiene que estar pasando".

"Si no hay imágenes de Maxar adquiridas en un área que está experimentando una rápida inversión económica, algo sospechoso está pasando", considera Jamon Van Den Hoek, profesor de geografía y director del Laboratorio de Ecología de Conflictos de la Universidad Estatal de Oregón. Cabe señalar que Arabia Saudía ha invertido unos 500 mil millones de dólares en The Line. El experto dice al MIT Technology Review que probablemente se trate de un interés monetario que mantiene "un derecho exclusivo" a las imágenes de alta resolución.

Sin embargo, otros profesionales, como Doug Spech, profesor de geografía en la Universidad de Westminster en Londres, tiene otra hipótesis: "Mi reacción inmediata es que nadie se molestó con la alta resolución porque está en medio de un desierto y las imágenes de alta resolución son increíblemente costosas de poseer y distribuir".

Stephen Wood, director sénior de la oficina de noticias de Maxar, recalca que se están centrando en aquellas áreas que exhiben un mayor cambio, por lo que parece que The Line todavía no está entre sus prioridades. Por su parte, Planet sí que tiene imágenes de alta resolución disponibles para la concesión de licencias de The Line, pero estas todavía no han aparecido en Google Maps.

Las imágenes a las que Soar ha tenido acceso

Aunque no se muestren públicamente, parece que sí que hay alguna imagen de alta calidad. Esas fotografías las ha compartido MIT Technology Review, gracias a la empresa australiana Soar que pagó en octubre a dos nuevas empresas asiáticas (CG Satellite en China y 21AT en Singapur) para que tomasen fotografías de la construcción.

Los puntos rojos son excavadoras, los espacios en amarillo son zonas excavadas y los que están en morado son los lugares en los que amontonan la tierra. Soar

Las fotografías enseñan que la actividad que está teniendo lugar actualmente se concentra en una sección de lo que será The Line de solo 5 kilómetros, en un valle montañoso. En total, se cuentan 425 vehículos de excavación en The Line y más de 650 vehículos en una base de construcción, que cuenta con piscinas, canchas de fútbol y canchas de cricket.

En las imágenes también se ven espacios con excavaciones menos profundas y con menos vehículos. Soar estima que las fotografías muestran solo la mitad de la longitud propuesta en el proyecto y solo una cuarta parte de su área final.

Los puntos excavados hasta la fecha muestran un proyecto de menores dimensiones que lo que se había prometido. Soar

Neom, la compañía que se encarga de The Line, prometía una ciudad de 170 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Las imágenes enseñan aproximadamente 70 kilómetros de largo, 150 metros de ancho y su profundidad de excavación se estima que está siendo de 20 metros, cuando los edificios de 500 metros de altura suelen tener cimientos de hasta 60 metros bajo tierra.

