La impresionante imagen de la silueta de un cohete Falcon con la Luna de fondo que ha enamorado a las redes

La exploración espacial está llegando a niveles que, hace años, nos resultaba complicado imaginar. Los avances en tecnología dentro del sector han hecho posible que la NASA se plantee volver a la Luna y construir bases para que los astronautas realicen largas estancias en nuestro satélite natural.

SpaceX será la encargada de propulsar a los primeros humanos que vuelvan a pisar la Luna después de décadas sin que nadie lo haga. Lo hará en Artemis III, con Starship. Sin embargo, hasta que su megacohete esté listo, la empresa de Elon Musk realiza misiones más próximas a la Tierra.

A pesar de que los Falcon Heavy de SpaceX no se hayan usado para ninguna misión reciente a la Luna, eso no nos impide 'soñar'. El fotógrafo Steven Madow lo ha hecho más fácil al 'acercar' al cohete al lugar más lejano al que ha llegado un ser humano.

El proceso para capturar un Falcon atravesando la Luna

Madow ha explicado para PetaPixel que llevaba más de un año intentando fotografiar una instantánea tan impresionante como la que consiguió el pasado 28 de diciembre de 2023. Fue concretamente a finales de 2022 cuando se le ocurrió la idea de inmortalizar un momento en el que un cohete yendo al espacio tuviese la Luna de fondo.

En su primer intento, el fotógrafo asegura que no le fue mal, pero la imagen no era perfecta y tuvo varios problemas, como la luz de los motores del cohete y que la Luna no estaba llena. Durante meses, intentó perfeccionar su técnica, pero tenía pocas oportunidades, ya que debía coincidir con un lanzamiento que se produjese durante una Luna Llena.

Antes de planificar la fotografía del Falcon Heavy atravesando la Luna con las condiciones idóneas, Madow comprobó que la 'salida' del cuerpo celeste se produciría aproximadamente 40 minutos antes del lanzamiento. Si la Luna estaba en el horizonte, creía que las posibilidades de éxito serían mayores, ya que el cohete no estaría muy alto en el momento de capturar la instantánea.

Según cuenta en PetaPixel, utilizó una herramienta llamada The Photographer’s Ephemeris para calcular dónde podía situarse para alinear la plataforma de lanzamiento con la salida de la Luna. Después, empleó una plataforma llamada Flightclub.io que sirve para planificar fotos de lanzamiento nocturno de larga exposición.

El despegue de Falcon Heavy que Madow fotografió fue la de un avión secreto de la Fuerza Espacial de EEUU. Eso conllevó que el cohete cambiase su trayectoria y que tuviese algunas cartas que jugaban en su contra. No obstante, el esfuerzo mereció la pena y Madow consiguió una instantánea tan interesante que fue compartida por Astronomy Picture Of the Day, una cuenta de X (Twitter) con 1,4 millones de seguidores.

Los instrumentos necesarios para la fotografía

El fotógrafo ha detallado que el equipo que utilizó para tomar la imagen consistió en cuatro cámaras que grababan un vídeo y una Panasonic Lumix G9 II, responsable de la foto principal. Además de eso, recurrió a un objetivo PanaLeica de 100-400 mm y un obturador que estaba ajustado a 1/1.000.

Madow aclara que la foto es el resultado de ráfagas de 14 fotos por segundo. También explica que "todo estaba bloqueado en configuraciones totalmente manuales (incluido el enfoque)" y que decidió "subexponer la Luna una o dos paradas" para que la silueta del cohete se viese sobre el satélite.

