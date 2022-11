Europa estudia la posibilidad de instalar centros de datos en el espacio

Hay centros de datos submarinos, en bunkers, e incluso en capillas, tal y como hemos mencionado en 20BITS en alguna ocasión. Ahora, Europa quiere instalar un data center en el espacio, de la mano de la empresa aeroespacial Thales Alenia Space.

Recientemente, la compañía ha firmado un contrato con la Comisión Europea para llevar a cabo un estudio de viabilidad del Proyecto ASCEND (siglas en inglés de 'Advanced Space Cloud for European Net zero Emission and Data sovereignty'). El propósito de la investigación es desarrollar estaciones orbitales con centros de datos con energía proveniente de centrales solares de varios centenares de megavatios, para reducir la huella de carbono.

El proyecto tratará de contribuir a la neutralidad en carbono que Europa quiere conseguir para el 2050, como parte del Pacto Verde Europeo. Al colocar un data center en el espacio, Thales espera poder utilizar la energía generada en el espacio, fuera de la atmósfera terrestre y establecer conexiones de Internet de alta velocidad con la Tierra a través de tecnologías de comunicación óptica.

Thales colaborará con otras empresas para el Proyecto ASCEND, que aportarán su granito de arena en el proyecto gracias a su experiencia en distintas áreas:

Empresas expertas en medio ambiente: Carbone 4 y VITO.

Carbone 4 y VITO. Empresas expertas en servicios en la nube: Orange, CloudFerro y Hewlett Packard Enterprise Bélgica.

Orange, CloudFerro y Hewlett Packard Enterprise Bélgica. Empresa para los lanzadores: ArianeGroup.

ArianeGroup. Empresas para los sistemas orbitales: el centro de investigación aeroespacial alemán DLR, Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space.

Mediante el estudio de viabilidad, dichas firmas esperan demostrar que las emisiones de carbono de las fases de producción y lanzamiento son inferiores a las emisiones que producen los data center en la Tierra. Además, también quieren probar si será posible crear una solución de lanzamiento que permita desplegar y operar los centros de datos espaciales usando tecnologías de asistencia en órbita robotizada desarrolladas por Europa.

