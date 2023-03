El 0G no está obsoleto: usos curiosos y reales que todavía hacemos de la red 'de cuando no había móviles'

0G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G y próximamente 6G. Todas estas redes inalámbricas nos permiten estar conectados con el mundo en nuestro día a día, pero hasta llegar a la última tecnología de comunicación se ha tenido que recorrer un largo camino para alcanzar grandes velocidades en los servicios de datos.

Supuestamente, la red 0G representa una época donde las personas se conectaban mediante radioteléfonos y los móviles todavía no existían, pero, ¿esta afirmación es cierta? Manuel Álvarez (Iberia Managing Director UnaBiz) comenta en una entrevista para 20Bits que el 0G es presente y futuro, debido a que no podemos imaginar un porvenir para la economía digital si no garantizamos la sostenibilidad de los proyectos.

Para empezar, ¿qué es el 0G?



Álvarez explica que el "0G es una red alternativa que no compite con el 3G, 4G o 5G porque es una red complementaria".

Concretamente, se trata de una tecnología de amplio alcance y bajo coste que conecta dispositivos sin llegar a transmitir grandes volúmenes de datos, sirve como red de respaldo, supera la principal barrera del IoT (Internet de las Cosas) que es la escalabilidad y permite enviar o recibir datos sin tener que utilizar conexiones complejas o tarjetas SIM.

Asimismo, el 0G está orientado a los dispositivos o máquinas que se quieran comunicar, especialmente, para los sistemas de alertas o el tracking geolocalizado de un activo. Álvarez expone los siguientes ejemplos:

Sistemas de alertas : Cuando una variable cambia, se puede monitorizar cualquier activo para lanzar una alerta de la modificación.

: Cuando una variable cambia, se puede monitorizar cualquier activo para lanzar una alerta de la modificación. Tracking: No se trata del tracking convencional en el que se puede ver cómo se desplaza un punto de Madrid a Barcelona, sino que en cualquier momento se puede obtener una fotografía diaria de dónde están las jaulas de paquetería que tiene una empresa.

¿El 0G es complementario con el 5G?



El Managing Director explica que "se pueden usar de manera complementaria, de hecho, tenemos clientes que nos utilizan como red de backup que nos avisa si la otra red ha caído. Por ejemplo, la Policía de Francia nos emplea para ser la red más económica, y según la cantidad de datos que envíen, utilizan nuestra red o una red 4G. No solo es 'como una no funciona, uso la otra', sino que también dependiendo del uso que se le vaya a hacer, tiene más sentido usar una u otra".

Por otro lado, a medida que distintos estándares evolucionan (2G, 3G, 4G…), sus antecesores quedan obsoletos. Por ejemplo, la aplicación del gemelo digital en la industria supone una mayor necesidad de datos, dado que los casos de uso del 0G son claros y requieren poca cantidad de información, se cree que será un estándar con mucho presente y futuro.

"No creemos que el 0G y el 5G sean competidores, sino estándares complementarios".

Funcionamiento del 0G

El 0G funciona con tecnología de radiofrecuencia al ser un estándar totalmente alternativo, asimismo, no requiere acceso vía SIM, WiFi o Internet.

La gran diferencia del 0G respecto a las redes 2G, 3G, 4G y 5G es que el dispositivo no está conectado continuamente a una red, por consiguiente, consume menos energía porque solo envía mensajes o notificaciones cuando es necesario (a comparación de los smartphones que gastan mucha batería porque están encendidos todo el día para poder recibir una llamada).

Manuel Álvarez pone el siguiente ejemplo: "El 5G sería como emplear una autovía para cubrir las necesidades del carril bici urbano. El 0G sería ese mismo carril bici: una vía adaptada a las necesidades, dimensiones y características concretas".

¿Qué usos tiene?

Álvarez indica los siguientes ejemplos:

Los cebos para ratas están monitorizados para mandar alertas sobre los roedores que pasan por la zona gracias al 0G.

están monitorizados para mandar alertas sobre los roedores que pasan por la zona gracias al 0G. Existe una solución para tanques de gasóleo que puede monitorizar el depósito, de esta manera, se envía una señal de suministro cuando queda menos porcentaje del que debería.

que puede monitorizar el depósito, de esta manera, se envía una señal de suministro cuando queda menos porcentaje del que debería. Los silos de granjas también se monitorizan para tener información de la cantidad de pienso que queda en el interior, así pues, los encargados de la logística pueden hacer rutas sostenibles al recibir la notificación de suministrar alimento.

¿Cómo se encuentra la situación del 0G en España?

Desde UnaBiz llevan varios años analizando el total de dispositivos conectados a su red para conocer qué regiones y sectores del país han liderado la implantación del IoT en España, analizando en 2022 un total de 4.400.000 dispositivos, 200.000 más que en 2021. Además, el año pasado, la Comunidad de Madrid se consolidó como líder con casi un 40% de los dispositivos, seguida de Cataluña con un 11,84% y Andalucía con un 10,57%.

"El 0G seguirá creciendo porque hay multitud de proyectos interesantes en todos los sitios, pero es imposible saber cuál es la región que más crecerá, debido a que hay tal multitud de casos de uso que es difícil pronosticar dónde crecerá más", concluye Manuel Álvarez.

