EEUU prohíbe nuevos vuelos de Starship, mientras Musk dice estar listo para otro lanzamiento en un par de meses

Estados Unidos paraliza los lanzamientos del cohete Starship de SpaceX por el impacto que tuvo lugar en el lanzamiento a causa de una explosión, además, Elon Musk podría enfrentarse a demandas millonarias y acusaciones de prevaricación contra la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) por aprobar un lanzamiento que ignoró los informes de otras agencias.

Por si fuera poco, varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas al patrimonio cultural y ambiental demandaron a la FAA porque SpaceX violó la 'Ley de Política Ambiental Nacional' al lanzar el cohete sin una revisión ambiental exhaustiva, según CNBC.

La demanda contra la FAA fue presentada en un tribunal de distrito en Washington DC por cinco demandantes: The Center for Biological Diversity, American Bird Conservancy, SurfRider Foundation, Save Rio Grande Valley yCarrizo-Comecrudo Nation.

Estos grupos argumentaron que la agencia tenía que haber realizado una declaración de impacto ambiental (EIS) antes de lanzar el vehículo espacial desde Boca Chica (Texas). Además, señalan que SpaceX renunció a la necesidad de hacer un análisis más exhaustivo basado en las mitigaciones ambientales propuestas, aunque los requisitos que la FAA pidió a SpaceX fueron insuficientes para compensar los daños ocasionados.

Ante dicha situación, los demandantes también quieren obligar a la FAA a derogar la licencia de lanzamiento que emitieron previamente a SpaceX y exigir un EIS antes de emitir otro.

Starbase, la plataforma de lanzamiento de SpaceX en Boca Chica, terminó parcialmente destrozada tras el lanzamiento de Staship. Beechtalk / Paul Breed (Twitter)

La posible demanda a SpaceX



Por otro lado, el analista ESG Hound (experto de la industria espacial dedicado a analizar la responsabilidad de corporaciones tecnológicas) indica en su blog que "el hecho de que en el primer lanzamiento de SpaceX se produjeran consecuencias ambientales bastante grandes y obvias que no se predijeron ni se describieron es un gran punto de partida para una demanda. Me sorprendería si no vemos una demanda grande y bien financiada presentada en las próximas semanas".

Pero, ¿es verdad que Musk quiere repetir el despegue?



Afirmativo. Tras la explosión de la nave Starship el pasado 20 de abril, Musk afirmó que SpaceX podría estar listo para realizar un nuevo lanzamiento en "seis u ocho semanas", sin embargo, la agencia espacial no podrá intentarlo hasta que se finalice la investigación federal que podría tardar semanas o meses en completarse.

