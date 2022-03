¡A mitad de precio! Los auriculares 'bluetooth' con casi 144.000 valoraciones en Amazon cuestan hoy 29 euros

La vida sin cables es una vida mejor o, al menos, más cómoda. Por eso, las personas que no saben cómo sobrevivir sin su música cuando salen a la calle o aquellas que se colocan los cascos cuando pasean, van a comprar y, sobre todo, cuando montan en transporte público, entienden que no tener un cable colgando y enganchándose en el abrigo es mucho más cómodo. Los auriculares inalámbricos son el gadget favorito de aquellas personas que quieren sentir su vida como un musical, incluso cuando el metro, tranvía o autobús está repleto de gente.

Sin embargo, muchas de estas personas que siguen sufriendo la incomodidad de los cables de los auriculares, que se enganchan hasta en la puerta del transporte público, no han dado el paso hacia el lado bluetooth por los precios de estos dispositivos. Si también es tu caso, tranquilidad, porque hoy Amazon ha rebajado sus auriculares Tozo, que arrasan en la plataforma con casi 144.000 opiniones de usuarios que ya los han comprado y probado. Lo mejor es que de todas esas valoraciones, casi el 90% son tan positivas y les otorgan 4 o 5 estrellas al producto.

Si no quieres perder la oportunidad de conseguir unos auriculares inalámbricos (¡en seis colores distintos y muy molones!) por menos de 29 euros, hoy es tu oportunidad. A parte de las valoraciones, te encantará su diseño ligero y ergonómico, cuya forma T6 se adapta perfectamente a la curva del contorno interno de la oreja.

¡A prueba de agua! Amazon

Tecnología avanzada

Este modelo mejora enormemente la velocidad de transmisión y te proporciona una experiencia auditiva de baja latencia. Además, proporciona sonido estéreo durante la llamada. Y es que, los expertos en acústica de Tozo se concentran en la afinación acústica precisa para descubrir las mejores características de sonido para la sensibilidad auditiva humana.

Tanto los auriculares como el estuche de carga tienen protección impermeable IPX8 para protegerlos del agua y para que puedas llevarlos tranquilamente al gimnasio a salvo de la humedad y el sudor.

