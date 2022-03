¡Con el Wifi a todas partes! Cómo funciona este dispositivo portátil que te ofrece conexión en cualquier lugar

Aunque la mayoría disponemos de internet en nuestro teléfono móvil, no podemos resistirnos a conectar nuestro terminal a una red mayor en cuanto vemos un símbolo que nos indica que, en el lugar que estamos, hay Wifi. Ya sea en nuestro hogar o en algún restaurante, esta conexión nos permite guardar los datos de nuestra tarifa móvil para cuando no tengamos esta red inalámbrica a mano. Esto nos permite ahorrar megas y, por tanto, evitar pagar de más en nuestra factura telefónica, un dato importante a tener en cuenta dada la elevada conectividad que disfrutamos en nuestro día a día.

Sin embargo, no siempre es probable dar con una red de banda ancha que aguante nuestro uso de internet. Pero, en 20deCompras, tenemos una solución para que lleves contigo el Wifi a todas partes: los Mifi, también llamados Wifi portátiles. Ya sea porque necesitas teletrabajar en el pueblo (donde las conexiones son leves), porque eres un adicto al workation o porque no puedes vivir sin conexión a internet, este Wifi portátil de TP-Link es todo lo que necesitas para tu día a día, aunque, recuerda, no está de más disfrutar de algún momento de detox tecnológico.

Este Mifi de TP Link permite conectar hasta 10 dispositivos. Amazon

Apostar por este dispositivo significa tener un gadget como el router de casa, pero portátil, gracias a su batería de ocho horas de transmisión continua de 4G y conexión red por móvil. Con ello, evitamos tener que depender de otras zonas Wifi. Eso sí, para poder usarlo, necesitamos una tarjeta SIM, que puede ser la del teléfono móvil. De hecho, basta con introducirla en el dispositivo, encenderlo y sincronizarlo con los gadgets inalámbricos en los que necesitemos conexión (¡hasta 10 de forma simultánea!) para que podamos navegar al instante. El modelo de TP Link acumula más de 8.000 valoraciones en Amazon, incluye un adaptador para tarjetas SIM.

