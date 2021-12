Ver demasiada televisión y otros síntomas de que tu relación de pareja no va bien

La pandemia de coronavirus ha cambiado muchos aspectos de nuestras vidas y uno de ellos es cómo vemos ahora nuestras relaciones de pareja. El confinamiento nos hizo pasar mucho tiempo en compañía y eso ha dado pie a muchas parejas a plantearse su futuro.

En un reportaje publicado por el Daily Mail, la especialista en relaciones de pareja Tina Wilson revela que existen algunos síntomas que pueden dar pistas de que una relación puede estar destinada al fracaso o que, al menos, no funciona.

1. Hay pocas fotos vuestras juntos

Si no os hacéis fotos juntos o sólo eres tú el que las hace, puede ser un síntoma de que tu pareja no tenga mucho interés en la relación. Puede ser simplemente que a él o ella no le gusten las fotos, pero si en cambio en su perfil de Instagram hay muchas fotos suyas y a ti no se te ve por ningún lado, la señal es bastante clara.

2. Eres víctima del 'cookie jarring'

Se conoce como cookie jarring a una tendencia actual en las citas en las que la víctima no es la primera opción del otro miembro de la pareja, y te mantienen por si las cosas no van bien con otra. Si compruebas que además de que contigo sale con otras personas como si estuviera tanteando posibilidades con ambas, lo mejor es huir.

3. Te bombardea con regalos

Aunque pueda parecer un contrasentido, si tu pareja te está colmando todo el día de regalos y detalles puede ser un síntoma de que algo no va bien. Los comportamientos obsesivos al principio merecen una observación de lo que puede ocurrir después, cuando cesan.

4. Dos velocidades

¿Tú le has presentado a tus familiares y amigos pero él no lo ha hecho y, lo que es peor, parece que no tiene ninguna gana de hacerlo? Es un síntoma de que lleváis dos velocidades y de que la otra persona no está segura de su relación contigo. ¿Quieres perder el tiempo con alguien que no está seguro de ti?

5. Lento desvanecimiento

Empiezas a notar que la relación se va desvaneciendo, que cada vez hay menos mensajes, menos planes... y si encima eres tú el único que pone de su parte, puede ser un síntoma de que la relación está abocada al fracaso.

6. La mayoría de las citas acaban frente a la televisión

Puede parecer romántico acurrucarse frente al televisor con una copa de vino, pero ten cuidado con las señales de advertencia. Si cada vez os dais más atracones de Netflix y a final no hacéis más que ver otra y otra serie puede significar que en realidad no estáis participando ni mostrando interés el uno por el otro.