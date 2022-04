La variante XE del coronavirus se extiende por España: quién tiene más riesgo de contagiarse

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad ha confirmado la presencia en España de casos de personas infectadas con la variante XE del coronavirus, nacida de la combinación entre la variante ómicron y su mutación 'silenciosa' (BA.2).

El medio especializado Redacción médica ha hablado con algunos expertos para valuar los posibles riesgos para la población de esta nueva variante para la población.

José Gómez Rial, del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, dice a este medio que este "un híbrido recombinante de los linajes BA1 y BA2 de la variante ómicron" no causará "una tasa de reinfecciones muy elevada en aquellos individuos que han pasado la enfermedad con alguno de los linajes previos".

Eso sí, las personas más vulnerables son: personas no vacunadas; las que no han pasado todavía la enfermedad; aquellas que tengan problemas de respuesta inmunitaria; y las que han pasado la enfermedad con alguna variante 'no ómicron', como alpha o delta, dado el escape parcial a los anticuerpos generados tras las primeras infecciones.

Por su parte, Carmen Cámara, secretaria de la SEI, dice que en el caso de que una persona previamente infectada por ómicron, la nueva infección "sería mucho más leve".

"Es lo que esperamos, porque la evidencia científica nos dice que todas las variantes que surgen tienden a ser más leves. Creo que solo puede haber un pequeño pico de contagios", añade Cámara.

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, no cree que la XE se pueda considerar una amenaza: "No hay evidencias al respecto. De momento lo que hay son datos de Reino Unido, que fue donde se detectó por primera vez en enero, y tampoco allí se están registrando números de infección altos".

En cambio, la OMS es más pesimista. Este organismo cree que la variante XE puede ser hasta un 10% más contagiosa, si bien en España la secuenciación de esta cepa se sitúa por debajo del 2%, según la CCAES.