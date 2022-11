Así es la técnica menos invasiva para acabar con el dolor de la fibromialgia

La fibromialgia es una enfermedad crónica que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo. Los síntomas suelen comenzar después de un evento, como un traumatismo físico, cirugía, infección o estrés psicológico significativo. No obstante, también pueden producirse sin que exista un factor desencadenante y se acumulan progresivamente con el tiempo.

A nivel mundial, este trastorno afecta al 6% de la población y, en España, el número de pacientes asciende a más de 276.000 personas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque es una enfermedad que se manifiesta, sobre todo, a partir de los 40-49 años, también puede aparecer en niños. Además, es más común entre mujeres que entre hombres, ya que ellas tienen una prevalencia del 4,2% frente al 0,2% de los varones, como indica el estudio EPISER de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

Aparte de dolor y agotamiento, la fibromialgia también puede ocasionar otros síntomas como trastornos del sueño, anquilosamiento o rigidez del cuerpo, malestar abdominal, fatiga, problemas de memoria o dificultad para concentrarse, depresión y ansiedad, entre otros.

Todavía se desconocen los mecanismos que provocan este trastorno. De hecho, no se encuentran alteraciones en los análisis o en los estudios de imagen que permitan establecer el diagnóstico y, en consecuencia, se detecta exclusivamente por sus síntomas. Asimismo, no existe en la actualidad una cura definitiva que erradique la fibromialgia. No obstante, hay disponibles diferentes tratamientos y medicamentos para paliar los daños que provoca.

"Las nuevas técnicas de resonancia nuclear magnética funcional permiten afirmar que los pacientes con fibromialgia tienen activos de forma permanente los circuitos neuronales que transmiten el dolor, es decir, que su cerebro tiene activas estructuras como el de aquellas personas que sufren dolor derivado de lesiones objetivables", explican los doctores José María Gómez Argüelles y Alan Juárez Belaúnde, coordinadores de la Unidad de Fibromialgia y Dolor Neuropático del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, de Madrid, puesta en marcha recientemente para prestar una atención integral a estos pacientes desde el momento del diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento posterior.

Según defienden estos especialistas, para aliviar los síntomas es necesario "contar con un tratamiento con un enfoque multidisciplinar y con técnicas innovadoras y no invasivas".

Disminuir el dolor

"A partir de las últimas técnicas de resonancia nuclear magnética funcional, los pacientes con esta patología pueden acceder a un tratamiento no invasivo y totalmente indoloro", afirman los especialistas del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. La estimulación magnética transcraneal repetitiva, que es como se conoce esta terapia, requiere normalmente de 4 a 8 sesiones de 20 a 30 minutos de duración cada una y no precisa ninguna preparación especial por parte del paciente, como estar en ayunas o dejar la medicación habitual.

"Esta técnica se basa en aplicar campos magnéticos de baja intensidad a través de varias bobinas distribuidas por la corteza cerebral, para modificar las frecuencias cerebrales y mejorar así la sintomatología de los pacientes", detallan los doctores Gómez Argüelles y Juárez Belaúnde.

Además, añaden que "los síndromes de sensibilización central -como es el caso de la fibromialgia- se caracterizan por una respuesta exagerada y mantenida de forma crónica, o en brotes, a cualquier tipo de estímulo, con un patrón sistémico, en muchas oportunidades". Unos síntomas que, según afirman los especialistas, pueden mitigarse gracias a esta técnica, que "consigue altos porcentajes de mejoría en este tipo de pacientes".

Es importante acudir a un centro especializado en fibromialgia y con tecnología de vanguardia

La fibromialgia es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992, considerada en estos momentos como la causa más frecuente de dolor musculoesquelético crónico que impacta profundamente en la calidad de vida de quienes la padecen. Por ello, los Dres. José María Gómez Argüelles y Alan Juárez Belaúnde insisten en la importancia de acudir a un centro especializado en esta patología donde, además, se ofrezca la última tecnología de vanguardia, como es el caso de estimulación magnética transcraneal repetitiva.

"La especialización permite ofrecer al paciente no solo las últimas técnicas de vanguardia, como la estimulación magnética transcraneal repetitiva, sino la atención integral de un equipo multidisciplinar de reumatólogos, psicólogos, fisioterapeutas y nutricionistas para garantizar desde el correcto diagnóstico hasta el tratamiento del dolor, así como de los problemas musculares, articulares, psicológicos y el resto de síntomas asociados a este cuadro clínico", afirman los coordinadores de la Unidad de Fibromialgia y Dolor Neuropático del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo.