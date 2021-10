¿Sigues el método 'curly'? Este es el difusor de Bellissima (¡rebajado!) con el que sacar lo mejor de tus rizos

Un volumen difícil de domar, frizz exagerado y, sí, aún encima seco. Si tienes el pelo rizado es probable que te enfrentes a estos inconvenientes capilares cada mañana y que, aunque te sientas orgulloso de la rebeldía de tu melena, estés agotado de que siempre parezcas despeinado. Por eso, no te has resistido al método curly que triunfa en las redes sociales y aprender a comprender la naturaleza del pelo rizado para sacarle el máximo partido al tiempo que se preserva su salud. Así, conceptos como cowash, plopping o STC (squish to condish) se han apodera de las rutinas capilares de muchas melenas rizadas, dándole un extra de hidratación y definiendo sus bucles.

Claro que no solo los productos capilares cobran importancia en esta rutina: hay herramientas de gran utilidad para descubrir el patrón de nuestro rizo y sacar lo mejor de él. Secarse el pelo con aire frío o un poco templado con ayuda de un difusor es una de las partes importantes del método, puesto que contribuye a dar forma a los rizos sin dañar el cuero cabelludo con las altas temperaturas. Uno de los secadores más buscados, el de Bellissima, es de gran ayuda para ello, y ahora está ligeramente rebajado en el catálogo de Amazon: en vez de por 41,30 euros, te lo puedes llevar por 40.

El difusor para pelo rizado, de Bellissima. Amazon

Por qué apostar por él si eres ‘curly’

Para potenciar unos rizos naturales, necesitamos herramientas que los cuiden y mimen, como este secador con difusor de aire caliente que ayuda a secar el pelo, al tiempo que reduce el efecto encrespado y da forma a los rizos, para lucirlos compuestos y definidos. Su sistema anti frizz combina dos elementos para conseguir mantener el encrespado a raya: por un lado, los dedos del difusor, que resaltan el volumen natural del cabello, y, por otro el dry care system, que combina flujo de aire y temperatura para secar el pelo de forma delicada y respetando el cuerpo de los rizos.

La forma ergonómica de este utensilio (y su mango easy handle) nos ayuda a que su uso sea muy cómodo y podamos manejarlo con facilidad para dar forma a nuestro cabello. De hecho, consigue alcanzar incluso las zonas más difíciles. La acción de este dispositivo está avalada por las valoraciones que ha recibido en Amazon, puesto que roza las cinco estrellas doradas (máxima valoración en el catálogo del gigante de las compras online).

