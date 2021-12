Sanidad retira varios lotes de un descongestionante nasal para tratar resfriados y alergias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada de varios lotes de un inhalador nasal que se usa como descongestionante en resfriados y procesos alérgicos, informa el ABC.

En concreto, se trata del descongestionante nasal Inhalavicks 396,7 mg/ml + 396,7 mg/ml barra nasal, 1 aplicador (NR: 22399, CN: 772178). Los lotes retirados son el 0139 (fecha de caducidad 31/03/2023); 0146 (fecha de caducidad 31/03/2023), 0196 (fecha de caducidad 30/04/2023), 1242 (fecha de caducidad 31/07/2024).

No obstante, no todos los lotes de este medicamento se han retirado. Tal y como recoge el ABC, la AEMPS die que "el resto de unidades de los citados lotes del medicamento que no van en estos expositores se han distribuido con el prospecto y el acondicionamiento secundario, por lo que estas unidades correctamente etiquetadas no son objeto de esta retirada y pueden permanecer en el mercado".

Según el rotativo, serán las comunidades autónomas los organismos encargados de llevar a cabo la retirada de los lotes afectados, que volverán al laboratorio de su procedencia, VICKS, S.L., situado en la localidad de Alcobendas, Madrid.

Tal y como recoge ABC, Inhalavicks no puede utilizarse en menores de 6 años, su uso está contraindicado para embarazadas y contiene principios activos y otros componentes a los que ciertas personas pueden ser alérgicas.

Inhalavicks funciona así: se deben realizar una o dos inhalaciones en cada una de las fosas nasales y repetir cada una o dos horas si fuera necesario. En el momento de la inhalación se debe taponar el orificio que queda libre.