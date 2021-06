¿Qué son los pies valgos?

Corregir la pisada cuando los niños son pequeños es importante para evitar problemas cuando llegan a adultos. Por esta razón, detectar los pies valgos es fundamental para comenzar con un tratamiento que corrija esta "deformidad en la que el pie está desviado en pronación y apoya el borde interno", según explica la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

¿Hay diferencias con respecto a los pies planos? Pues aquí debemos hacer una puntualización, ya que el desconocimiento de estos términos puede generar confusión y dudas en los pacientes y es que la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo (SEMCPT) explica que "se pueden usar diferentes nombres para referirse a la deformidad: pie laxo, pie valgo o pie plano".

¿Por qué aparecen los pies valgos?

Si bien un mayor contacto de la planta del pie con el suelo es algo ventajoso cuando los niños aprenden a caminar, si esto no se corrige de forma natural puede causar varios problemas. Pero todavía no se saben muy bien las causas por las que algunos niños no desarrollan el arco normal del pie.

Cuando los pies son valgos, toda la planta tiene contacto con el suelo y al no haber arco tienden a inclinarse hacia dentro. Durante las pruebas diagnósticas habrá que comprobar si la columna está torcida, hay una insuficiencia muscular, un problema en las caderas o en el aparato locomotor.

Consecuencias de tener los pies valgos

Tropezar con mucha facilidad o darse cuenta de que un niño tiene una excesiva torpeza al practicar algún deporte cuando corre o salta pueden ser signos de que algo pasa en los pies. Si al observarlos estos muestran una clara deformación hacia dentro, está claro, se trata de pies valgos.

En algunos casos, incluso puede manifestarse algo de dolor, sobre todo, después de correr o practicar algún deporte. Los dolores se pueden extender a las rodillas y a las espinillas. Coger a tiempo esto es fundamental, pues los pies valgos solo se pueden corregir cuando los niños son pequeños.

¿Se pueden tratar los pies valgos?

Los pies valgos se pueden tratar, pero es cierto que como bien indica la SEMCPT "no todos los pies infantiles precisan de tratamiento ortopédico con plantillas". Por lo general, lo que se hace es un seguimiento para comprobar que el pie se va corrigiendo por sí mismo. Pero ¿en qué circunstancias no hay que esperar?

Si tras las pruebas diagnósticas aparecen retracciones músculo tendinosas o un problema de maduración y posición de los huesos del pie, entonces, habrá que tomar medidas ya que en estos casos será difícil que los pies se corrijan espontáneamente. Para ello se utilizarán plantillas, pero en casos graves y excepcionales puede requerirse una intervención quirúrgica.

Lo que se puede hacer en casa para mejorar los pies valgos es alentar a que los niños anden de puntillas, también de talones y a que caminen descalzos por terrenos irregulares. Poco a poco, y con un seguimiento médico de su evolución, los pies deberían ir corrigiéndose sin tener que tomar ninguna medida más allá del uso de unas plantillas ortopédicas.