Qué significa ómicron, la nueva variante del coronavirus

La nueva variante B.1.1.529 detectada por primera vez en Sudáfrica, más conocida como ómicron, ha sido designada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "preocupante" porque contiene "varias mutaciones que pueden tener un impacto en cómo se comporta, en la facilidad con que se propaga o en la gravedad de la enfermedad que causa", destaca el organismo en un comunicado reciente.

Así, la OMS ha calificado el riesgo global de transmisión de la variante ómicron como "muy alto", ya que sus mutaciones tienen potencial de ser más resistentes a las vacunas y más contagiosas. Varios países, como Japón o Marruecos, ya han cerrado el tráfico aéreo internacional, mientras que Europa se prepara ante un posible avance de esta variante a las puertas de las próximas navidades.

Por el momento, no existen evidencias de que esta nueva variante provoque una mayor gravedad de la enfermedad en comparación con la infección de otras variantes, incluida la delta. La evidencia preliminar sugiere que puede haber "un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes de preocupación, pero la información es limitada", aclara.

Nomenclaturas para evitar la estigmatización

Respecto a su denominación, el nombre está relacionado con el alfabeto griego y con la manera de designar a todas las variantes de la cepa original que fueran apareciendo. Así, la OMS decidió en el mes de mayo de 2021 que se denominaran con las letras griegas para que su nombre no estuviera relacionado con el país de aparición y evitar su estigmatización.

"La OMS convocó a algunos científicos del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución de los Virus y de la Red de Laboratorios de Referencia de la OMS para la COVID-19, a representantes de GISAID, Nextstrain y Pango, y a otros expertos en nomenclatura virológica y microbiana y en materia de comunicación procedentes de varios países y organismos, y les encargó que buscaran denominaciones para los VOI y los VOC que fueran fáciles de pronunciar y no generasen estigmas", indica el organismo.

Por esta razón, el grupo de expertos recomendó el uso de denominaciones basadas en letras del alfabeto griego, como alfa, beta o gamma. No obstante, la OMS ha decidido saltarse dos letras de este abecedario y no utilizar en esta ocasión la letra 'Nu', por la confusión que podría generar con 'new'. Tampoco ha empleado 'Xi', ya que al ser un apellido común en China y en otros países asiáticos podría haber resultado ofensivo.