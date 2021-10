Qué es, para qué sirve y cómo se produce el líquido preseminal 

Aunque parezca una locura, la marcha atrás la practican todavía algunas parejas. Según la Sociedad Española de Contraconcepción (SEC), el 1,2% de la población. Sin embargo, desconocen que el líquido preseminal puede provocar un embarazo, ya que eyacular cuando se alcanza el clímax no es lo único que nos debe preocupar. Esta secreción también contiene espermatozoides.

¿Para qué sirve el líquido preseminal?

Cuando un hombre está excitado, es normal que aparezca una secreción en la zona del glande. No se trata de una eyaculación, sino de un poco de líquido que sirve para lubricar el pene. Al igual que las mujeres lubrican para que se puedan tener relaciones sexuales sin dolor, pues algo similar sucede en los hombres.

La presencia de esta humedad en la zona del pene nunca debe hacer sospechar de una posible eyaculación precoz, ya que se trata de algo completamente normal. El pene necesita lubricarse para que no haya fricción en las relaciones sexuales y estas sean más placenteras.

Cómo se produce el líquido preseminal

Este líquido se parece mucho al semen, pero existe bastante controversia sobre si en él hay espermatozoides (aunque sea en poca cantidad) o no. En principio, el líquido preseminal no debería contener espermatozoides, ya que procede de las glándulas de Cowper. Además, no pasa por el resto de glándulas secretoras, tal y como explican desde Reproducción Asistida ORG.

Es por esta razón por la que el líquido preseminal no sale ni con igual fuerza ni en las mismas cantidades que el semen. Este sí tiene una finalidad concreta, que es lograr un embarazo. Pero ¿de dónde salen todas esas ideas de que el líquido preseminal puede provocar un embarazo no deseado?

El líquido preseminal puede contener espermatozoides, en algunos casos

El líquido preseminal ha sido objeto de varios estudios y todavía en la actualidad sigue generando muchas controversias. Una de las investigaciones, Presencia o ausencia de espermatozoides en el líquido preeyaculatorio, aporta una serie de conclusiones muy reveladoras que es importante tener en cuenta.

Como ya hemos mencionado, en el líquido preseminal no hay espermatozoides, sin embargo, existen algunas excepciones. Según este estudio, esta secreción "no contiene espermatozoides, siempre que haya al menos 2 días de abstinencia eyaculatoria previa". En el caso de que esto no sea así, puede que haya espermatozoides aunque en un número muy bajo.

La marcha atrás no es una práctica segura

A pesar de que el líquido preseminal no contenga espermatozoides o, si los presenta, que las probabilidades de que se produzca un embarazo sean muy bajas, la marcha atrás no es una práctica segura. Actualmente, contamos con métodos anticonceptivos variados que se adaptan a nuestras necesidades y que impedirán, de forma eficaz, que haya un embarazo no deseado.

Además, no podemos olvidarnos de otras consecuencias que puede tener mantener relaciones sexuales sin protección. Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un problema que va en aumento. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que "cada día, más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual". Por lo tanto, no debemos confiarnos y apostar por un sexo seguro.