Por qué pueden aparecer cicatrices en el útero, ¿pueden afectar al embarazo?

Las cicatrices en el útero son poco frecuentes entre las mujeres y el término correcto para referirse a esta patología es el síndrome de Asherman. Según el Complejo Hospitalario de Jaén, es complicado saber la prevalencia real de esta patología. No obstante, indican que esta puede estar entre un 1,5% y un 21,5%.

¿Por qué pueden salir cicatrices en el útero? Pues las razones suelen ser los legrados, histerosonografía, raspado uterino... La Organización de Reproducción Asistida aclara que "la práctica de un legrado tras la pérdida de una gestación es la causa más frecuente del síndrome de Asherman". No obstante, es posible que existan otras razones para que aparezcan estas cicatrices.

Causas de las cicatrices en el útero

Además de las ya mencionadas, las operaciones para eliminar miomas o cualquier otra dolencia pueden causar cicatrices en el útero. También, las causas pueden estar relacionadas con ciertas infecciones, como la tuberculosis. Las cicatrices se forman debido a los traumatismos que todo esto provoca y que siguen un proceso de cicatrización normal, en este caso, en el útero.

Lo que es importante tener claro es que no se nace con estas cicatrices en el útero. Esta siempre surgen debido a un legrado, una operación, etc. Por lo tanto, se trata de una condición adquirida, tal y como lo explica la Organización de Reproducción Asistida, cuya frecuencia no es alta.

Estas cicatrices pueden no generar ningún tipo de problema hasta el momento en el que una mujer busca quedarse embarazada. Es entonces cuando pueden aparecer las dudas. ¿Pueden estas cicatrices impedir un embarazo? Esto dependerá de su grado y del número de cicatrices que haya.

Las cicatrices pueden deformar el útero

Cuando se forma el tejido cicatricial dentro del útero, pueden aparecer filamentos fibrosos. En algunos casos, es posible que las paredes del útero se lleguen a pegar provocando que este se deforme. Dependiendo del grado de cicatrización, leve, moderado o grave, la posibilidad de poder concebir puede estar más o menos comprometida.

La mejor manera de saber cómo están las cicatrices del útero es realizar una ecografía, una histerosalpingografía o una histeroscopia. De esta manera, el profesional de obstetricia podrá comprobar cuál es el grado de adherencia y de alteraciones de las cicatrices en el útero.

Las cicatrices en el útero pueden provocar abortos de repetición

Cuando se producen abortos de repetición hay que realizar las pruebas oportunas para descartar el síndrome de Asherman, ya que una de sus consecuencias pueden ser los abortos. También, a veces, puede haber otros síntomas, como la amenorrea o el dolor pélvico y abdominal.

Afortunadamente, existen formas en las que se pueden retirar estas cicatrices. Con la ayuda de un histeroscopio es posible extirpar el tejido cicatricial. En ocasiones, puede ser necesaria la colocación de algún elemento que impida que durante la curación se vuelvan a pegar las paredes del útero.

A pesar de esto, es importante saber que cada circunstancia es única y puede haber mujeres a las que no se les recomiende esta intervención. Todo dependerá de lo que cada médico considere en base a los resultados de las pruebas que realice. Pues puede no haber problemas para lograr un embarazo.