Por qué deberías tirar el chicle tras mascarlo 20 minutos y otros consejos de salud dental

Todos los médicos coinciden en la importancia de la salud bucal. Debido a la pandemia, los dentistas alertan de que muchas personas han descuidado la salud de sus dientes.

Pero afortunadamente, aunque hay que visitar al dentista al menos una vez al año, en casa podemos hacer mucho por mantener una óptima salud dental y bucal. El Daily Mail recoge en un reportaje diez consejos para lograrlo.

Cepíllate los dientes antes de desayunar

Aunque pueda parecer lo aconsejable, porque lo vamos a hacer para eliminar restos de comida, los expertos recomiendan cepillarse antes del desayuno, no después. Y si vamos a desayunar zumo de naranja, con más razón.

Mervyn Druian, dentista y fundador del London Centre for Cosmetic Dentistry, dice que "comer provoca una acumulación de ácido en la boca". Este ácido provoca un ablandamiento temporal del esmalte dental, y cepillarse cuando el esmalte está blando puede erosionarlo.

"Siempre recomiendo cepillarse los dientes tan pronto como te levantes, y no hacerlo de nuevo hasta que estés a punto de irte a la cama", dice.

Inclínate para llegar a las partes difíciles

La mayoría de las personas no se cepillan los dientes correctamente, dice Bernita Shelley, higienista dental del Centro de Odontología Cosmética de Londres.

"Debes comenzar con la superficie frontal de cada diente, luego hacer la parte superior y luego pasar a la parte posterior. Asegúrate de que el cepillo de dientes entre en contacto con todas las superficies de todos los dientes", dice Shelley.

Para hacerlo más fácil, inclínate hacia adelante cuando cepilles los dientes inferiores. "La placa se forma más comúnmente detrás de los dientes inferiores porque es difícil de alcanzar sin inclinar la cabeza hacia adelante", dice Shelley.

Beber leche es bueno para tu sonrisa

Cuando comemos alimentos azucarados, las bacterias en la placa de nuestros dientes producen ácidos que pueden dañar el esmalte dental. Investigadores de la Universidad de Illinois han descubierto que después comer cereales azucarados, beber un vaso de leche redujo efectivamente la cantidad de ácido en los dientes.

Además, las combinaciones de minerales en los productos lácteos, como el calcio y el fosfato, ayudan a fortalecer el esmalte de los dientes. Si no eres bebedor de leche, comer un pequeño trozo de queso tiene el mismo efecto.

Dos cepillados al día está bien

Aunque la recomendación habitual es de tres cepillados al día, si usas un cepillo manual dos pueden ser suficientes.

"No es probable que causes daño si te cepillas tres veces con un dispositivo eléctrico porque tienen controles de presión incorporados. Pero muchas personas aplican demasiada presión cuando usan un cepillo manual y, con el tiempo, esto puede provocar daños y abrasiones en las encías, cuando el esmalte de los dientes se desgasta. Esto eventualmente puede allanar el camino para que se formen caries. Por lo general, no hay mucha necesidad de cepillarse los dientes más de dos veces al día", dice Bernita Shelley.

Renueva tu cepillo cada tres meses

Las bacterias se acumulan en los cabezales de los cepillos de dientes, por lo que es importante cambiar los cabezales de los cepillos de dientes eléctricos o manuales cada tres meses.

Si las cerdas comienzan a separarse o decolorarse, es hora de cambiar el cepillo. Y no uses tu cepillo si las cerdas están dañadas; las cerdas viejas y deshilachadas no solo pueden causar pequeños cortes en el tejido sensible de las encías, sino que también hacen que el cepillo sea menos efectivo para eliminar las bacterias.

Mejor compartir que no cepillarse

Si estás de viaje y te has olvidado el cepillo de dientes, puedes sentirse tentado a no lavártelos, pero Bernita Shelley dice que es mejor usar el de otra persona, como tu pareja, a no hacer nada.

"El beneficio de cepillarse los dientes correctamente después de un día completo de comer es probablemente mayor que el riesgo de entrar en contacto con las bacterias de otra persona", dice.

El hilo dental funciona... si lo usas bien

El hilo dental es una parte esencial de la rutina de salud bucal de la mayoría de las personas. Pero estudios recientes han sugerido que podría ser de poco beneficio si no se usa correctamente.

"La mayoría de las personas no saben cómo usar el hilo dental correctamente y simplemente mueven el hilo sin rumbo fijo entre los dientes", dice Shelley. Mueve el hilo dental hacia arriba y hacia abajo debajo de la línea de las encías y de lado a lado, sacudiendo la suciedad en el medio. Y cada vez que pases de un diente a otro, usa una sección limpia de hilo dental.

El apio, amigo de los dientes

El apio no solo es bueno para la figura, sino que también tiene beneficios para los dientes. Los expertos recomiendan picar palitos de apio al menos un par de veces al día, ya que el apio contiene ácidos que tienen propiedades de limpieza naturales.

Específicamente, el apio tiene un alto contenido de ácido málico, que promueve la producción de saliva. Un flujo abundante de saliva puede evitar que las bacterias permanezcan alrededor de los dientes: se tragan o se escupen.

Los chicles, no más de 20 minutos

Los dentistas fomentan el uso de chicles, especialmente los tipos sin azúcar que contienen flúor, que ayuda a proteger los dientes de las bacterias. Pero no se deben masticar durante más de 20 minutos, ya que más tiempo puede tensar las articulaciones sensibles de la mandíbula y provocar dolores y molestias.

Si vas a comer dulces, mejor de noche

La interacción entre el azúcar y las bacterias en los dientes desencadena la producción excesiva de ácido, lo que destruye el esmalte dental. "Si vas a comer dulces o azúcar, hazlo justo antes de acostarte y minutos antes de cepillarte los dientes", dice Shelley.

"De esa manera, el azúcar no se queda en los dientes durante horas y no hay posibilidad de que se produzca ácido", concluye.