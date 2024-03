Un oftalmólogo culpa a los teléfonos móviles de un enorme aumento de este problema en niños: "Es una pandemia"

El uso de los teléfonos móviles está cada vez más extendido en la sociedad y cada vez empezamos antes a usarlos. Pero que los niños usen este dispositivo a todas horas tiene sus inconvenientes.

Cirujanos oculares advierten que un número cada vez mayor de niños corren el riesgo de tener problemas de visión debido a que pasan demasiado tiempo mirando los teléfonos móviles y muy poco tiempo al aire libre.

John Bolger, oftalmólogo consultor y director de una clínica oftalmológica privada en el norte de Londres, dice que está profundamente preocupado por el aumento de niños que desarrollan miopía, y lo describe como una "pandemia", en declaraciones al Daily Mail.

"Cada vez hay más niños miopes que acuden a la clínica. Está subiendo y subiendo. Por lo que puedo ver, no hay desaceleración. La miopía no es sólo tener que usar gafas, la gente puede quedarse ciega a causa de la miopía. Este no es un evento trivial, es una amenaza seria", dice Bolger.

El cirujano explicó que pasar mucho tiempo mirando pantallas puede provocar el alargamiento del globo ocular y que los efectos de la pandemia de Covid han exacerbado "una pandemia de miopía".

No pasar suficiente tiempo al aire libre también dificulta la exposición del niño a la luz natural, fundamental para regular el crecimiento del globo ocular y reducir el riesgo de miopía.

"Hemos tenido niños que dijeron que pasaron cuatro o cinco días durante el confinamiento sin salir por la puerta, y estoy absolutamente convencido de que hay muchos de ellos que no serían miopes si no hubiera sido por el encierro", añade.

"Tenemos niños de tan solo cuatro o cinco años que usan lentes de contacto y niños con una graduación de hasta -20, y esto genera desafíos muy importantes en la forma en que viven sus vidas. No es fácil. Es una discapacidad, no hay otra forma de decirlo", explica.