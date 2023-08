Vivir sin azúcar: La historia de la mujer de 75 años que renunció a este elemento en su dieta hace 30 años

Carolyn Hartz se ha hecho popular en redes sociales en los últimos años gracias a sus recetas saludables sin azúcar y bajas en calorías. Precisamente, esta mujer de 75 años habla desde la experiencia: hace ya más tres décadas, decidió abandonar completamente este ingrediente a pesar de que considera que era 'adicta al dulce'.

Tres décadas sin azúcar

Según explica la australiana, fundadora de la compañía de productos de repostería sin azúcar SweetLife en una entrevista concedida en el año 2017 al medio Daily Mail Australia, "nuestro metabolismo se ralentiza a medida que envejecemos, lo que significa que tenemos que tomar el control, tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más duro".

"Creo que es muy importante estar al tanto del tipo de alimentos que comes y la cantidad de comida que ingieres. Ser conscientes al comer es un factor muy importante. Comer sin pensar puede llevar a un aumento innecesario de peso. Yo les digo a mis clientes: 'saborea y disfruta cada bocado'... Te ayudará a ralentizar y será menos probable que comas de más", continúa.

Como detalla, Hartz evita el azúcar añadido (no en cambio el que está presente de manera natural en ciertos alimentos como las frutas, que sí que come diariamente) optando en su lugar por el xilitol como alternativa. Además de ello, se asegura de incluir proteínas en todas las comidas ya que evita los impulsos por picar entre horas.

Sueño, ejercicio y protección solar

Eso sí, el estilo de vida de Hartz, madre de tres hijos, no sólo pasa por controlar la alimentación. La mujer también trata de dormir ocho horas todos los días y practica una estricta rutina de ejercicio físico que le ayuda a mantener una forma y un peso idóneos.

Similarmente, destaca la importancia de aplicarse protector solar cada día y evitar completamente tomar el sol: "Soy muy consciente de los efectos dañinos del sol: tuvieron que quitarme un cáncer de la nariz cuando tenía sólo 30 años".

