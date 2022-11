Todo sobre el Déficit de DAO: el desconocido trastorno metabólico que afecta al 15% de la población mundial

A las puertas del II Congreso Internacional del Déficit de DAO, que se celebrará el próximo 17 de noviembre, hablamos con la nutricionista Adriana Duelo, directora del Instituto Clínico del Déficit de DAO, sobre este todavía muy desconocido trastorno metabólico que se estima afecta al 15% de la población mundial sin saberlo.

Algunos de sus síntomas más comunes se encuentran asociados a patologías crónicas como: migraña y dolor de cabeza frecuente; trastornos gastrointestinales; afecciones dermatológicas como la dermatitis, la piel seca y atópica; fibromialgia o fatiga crónica, e incluso se ha demostrado que está vinculado al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Según los últimos datos se estima que el 15% de la población tiene Déficit de DAO y no lo sabe. Podríamos decir, de alguna manera, que este es un ‘trastorno metabólico fantasma’. ¿Por qué es o ha sido tan difícil de diagnosticar hasta ahora? ¿Era común confundirlo con otras patologías?La dificultad en su diagnóstico es comprensible teniendo en cuenta que el Déficit de DAO engloba muchos síntomas que, desde fuera, parecen no tener nada que ver entre ellos. Pero después de más de 10 años de publicaciones científicas y experiencia clínica, aunque en el ámbito médico puedan resultar pocos, los profesionales sanitarios nos vamos actualizando y somos capaces de ver donde antes no podíamos. La clave ahora es que un médico digestivo sepa vincular una distensión abdominal sin causa aparente con la migraña que padece su paciente. O bien que el médico alergólogo sepa asociar las rojeces y picores de su paciente sin causa aparente con la fatiga crónica y estreñimiento que refiere su paciente. Es aquí cuando entra el protocolo DAO.



A diferencia de la alergia alimentaria, la aparición de los síntomas o efectos adversos no está ligada al consumo de un alimento concreto, sino que puede asociarse a una amplia gama de alimentos con contenidos variables de histamina, incluso pueden aparecer síntomas después del consumo de productos con niveles bajos de histamina. Esto supone una dificultad a la hora de establecer una dosis máxima tolerable. De hecho, aún no existe un consenso claro sobre este valor.

¿Qué es exactamente la enzima intestinal DAO y cuáles son sus funciones en el cuerpo humano?La enzima Diamino Oxidasa (DAO) es la encargada de metabolizar la histamina que proviene de la dieta y elimina sus metabolitos producidos a través de la orina. Principalmente encontramos DAO en la mucosa intestinal (yeyuno, íleon), lugar donde genera mayor actividad, pero también está presente en el hígado, en los riñones y en la placenta de mujeres embarazadas para proteger al bebé de la histamina de la dieta. De aquí que la mayoría de las mujeres dejen de sufrir migraña o picores a partir del 3r mes de gestación. La DAO es fundamental para que no se alcancen desequilibrios entre la histamina ingerida y la producida por nosotros mismos.

La histamina es una amina biógena conocida desde 1910 que actúa como mediador inflamatorio. Es sintetizada a partir del aminoácido esencial histidina y podemos encontrarla tanto en los alimentos como en nuestro organismo. La propia del organismo es la que ejerce funciones y necesitamos, en cambio la alimentaria debemos eliminarla. La histamina endógena no tiene una localización específica y de aquí también la complejidad y diversidad de síntomas que puede generar su acumulación. Principalmente se encuentra en células del tejido conectivo y mucosas (mastocitos y basófilos), así como en neuronas del hipotálamo u otros tejidos del hígado, pulmones, intestino, corazón y páncreas, entre otros. Tiene múltiples funciones vitales como neurotransmisor, efecto vasodilatador, mediadora de diversas reacciones biológicas como los procesos alérgicos, reguladora del ciclo sueño-vigilia y de las secreciones del jugo gástrico, así como reguladora neuroendocrina e inmunomoduladora.

Adriana Duelo Directora del Instituto Clínico del Déficit de DAO Adriana Duelo es nutricionista clínica, graduada de Nutrición Humana y Dietética por la universidad Ramon Llull. Tiene un máster en Nutrición y Salud Pública y un doctorado de la Universidad de Barcelona en el grupo de Aminas y Poliaminas Bioactivas de los Alimentos.

Cuenta con más de 10 años de experiencia tratando pacientes con déficit de DAO y divulgando conocimiento sobre este trastorno metabólico a través de diferentes medios. Actualmente, es miembro del comité científico de la Sociedad

Internacional del Déficit de DAO y participa activamente en los avances clínicos y científicos de este trastorno metabólico de la histamina.

Duelo dirige el Instituto Clínico del Déficit de DAO del Hospital General de Catalunya su programa de licencias internacionales, posicionando la entidad como un centro de referencia respecto al déficit de la enzima DAO que se estima afecta a un 15% de la población mundial. Desde inicios de su carrera profesional hasta la actualidad se dedica a la consulta privada especializada en el exceso de histamina por déficit de DAO y a su investigación y divulgación científica.

¿Cuáles son las principales causas que originan el Déficit de DAO? Cuando el origen es genético, ¿es más difícil de tratar?Esta disfunción metabólica puede suceder por determinadas causas. La más común es la alteración genética debido a un polimorfismo en alguna de las 4 variantes del gen que codifica para la enzima DAO (AOC1). También puede ser causada como consecuencia de un daño en la mucosa intestinal o, al consumo de ciertos fármacos o bebidas alcohólicas que crean un efecto inhibidor de la enzima. Estos tres últimos son casos en los que el déficit de DAO podría ser reversible.



Cuando el origen es genético no es que sea más difícil tratarlo, sino que es irreversible. Aunque esto no significa que no se pueda mejorar la calidad de vida del paciente, todo lo contrario. A nivel de tratamiento siempre se sigue la misma base, una dieta baja en histamina.

¿Cuáles son los principales síntomas o las principales señales que podrían hacernos sospechar que estamos ante un caso de Déficit de DAO?Algunos de los síntomas más comunes se encuentran asociados a síntomas o síndromes crónicos como: migraña y dolor de cabeza frecuente; trastornos gastrointestinales como distensión abdominal o el conocido y mal llamado “colon irritable”; afecciones dermatológicas como la dermatitis, la piel seca y atópica; trastornos respiratorios no vinculados a alergias como la rinorrea o estornudos; fibromialgia o fatiga crónica, e incluso se está estudiando la vinculación con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Actualmente en nuestro país son muy pocos los especialistas en esta patología, ¿Cómo se realiza un buen diagnóstico? ¿Qué pruebas son necesarias?Para el correcto diagnóstico del cuadro variado de patologías y síndromes ocasionados por este trastorno metabólico se puede realizar un estudio de genética molecular de actividad de DAO y/o un test de diagnóstico in vitro para medir el nivel de actividad de la enzima DAO en plasma. Lo suyo sería poder biopsiar la DAO intestinal, pero a día de hoy no es posible fuera de ensayos clínicos.



El test genético consiste en un estudio genético de la actividad de la Diamino Oxidasa donde se realiza un análisis de identificación de las variantes genéticas más relevantes del gen AOC1 que codifica para la enzima DAO a partir de una muestra de saliva (mucosa bucal) o sangre (vía lanceta como en el caso de los diabéticos). Esta prueba se puede realizar en casa, en la consulta del médico o nutricionista o en la farmacia siendo indoloro y no invasivo. Los resultados se reciben a los 10 días y puede indicar a su vez la probabilidad de existencia de las variantes genéticas asociadas al déficit de DAO dentro de una familia, debido a su naturaleza heredable.



Por otro lado, la Analítica DAO es un test de diagnóstico in vitro para medir el nivel de actividad de la enzima DAO en plasma. Sus resultados determinan una actividad enzimática DAO reducida cuando los valores de U/ml (Unidades/mililitro de sangre) se encuentran por debajo las 12,5 U/ml. En mujeres es un parámetro que puede fluctuar mucho dependiendo del momento del ciclo en que se realice. Por este motivo es necesario que esté prescrito por un profesional especializado en el tema.



Los estudios han demostrado que el Déficit de DAO está vinculado con el TDAH. ¿De qué manera afecta uno al otro?El déficit de DAO puede tener una gran variedad de síntomas que se representan en diversos trastornos o patologías crónicas de gran prevalencia en la población.



Respecto al TDAH, se trata de un trastorno muy prevalente que afecta entre un 5 y un 10% de la población infanto-juvenil, siendo unas 3 veces más frecuente en varones. Debido a la alta prevalencia de este trastorno y la relación que se está observando con el déficit de la enzima Diamino Oxidasa (DAO), esta conexión está siendo foco de estudio para los investigadores.



El Dr. Hilario Blasco-Fontecilla, Médico Psiquiatra de la Infancia y Adolescencia, junto a su equipo de investigadores, estamos realizando un estudio sobre la prevalencia y perfil clínico del déficit de DAO en pacientes con TDAH, el cual revela en sus resultados preliminares que el 77% de los pacientes infantiles con TDAH presentan también un déficit congénito de actividad de la DAO. El problema se agrava por el hecho de que algunos fármacos que se prescriben en el tratamiento del TDAH son inhibidores de la actividad de la DAO, entrando en un pernicioso bucle.



En estos pacientes con TDAH el inicio de una dieta baja en histamina suplementada con enzima DAO podría ser un nuevo abordaje terapéutico para la mejora en los síntomas y trastornos que caracterizan el déficit de atención con hiperactividad, permitiendo además la reducción o eliminación del tratamiento farmacológico y sus efectos adversos, según algunas evidencias que se empiezan a publicar y la propia experiencia clínica con pacientes en consulta.

Una vez diagnosticado, ¿qué tipo de tratamiento es el más efectivo y en qué consiste?La base del tratamiento consiste en una dieta baja en histamina dividida en 3 fases. La inicial es la más estricta de todas, pero también la menos duradera. Pues no somos partidarios de dietas muy restrictivas, tanto por la posible carencia nutricional como por el efecto psicológico que pueda generar.

Por otro lado, recomendamos administrar suplementación enzimática con DAO antes de las comidas principales, como la que ofrece el laboratorio de nutrición médica DR Healthcare. De hecho, gracias a esta suplementación, los pacientes avanzan e incorporan más alimentos histamínicos interesantes en su dieta por sus características nutricionales (fases 2 y 3).

¿En qué grado puede disminuir este tratamiento los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente?Siguiendo bien el tratamiento pautado se puede llegar a la remisión total de síntomas, que no significa la curación del trastorno. Pues si estamos delante de un déficit de DAO de origen genético siempre existirán las variantes genéticas asociadas alteradas. Pero la sintomatología y la calidad del paciente, que es lo más importante, suele mejorar en un 80%, que es muchísimo. Ya a partir de las 4 semanas del tratamiento propuesto se nota un gran cambio y es gracias a este, que la adherencia al tratamiento, pese a la dificultad inicial, es buena.

¿Cuáles son los principales avances/estudios que están desarrollando para su tratamiento?

El 17 de noviembre se presentarán los últimos avances científicos en el II Congreso Internacional del déficit de DAO, pero a grandes rasgos se está trabajando mucho en el origen genético del déficit, cómo se comportan las variantes que codifican la DAO y como luego esta información se traslada al paciente. También se está estudiando la diferencia entre la microbiota de pacientes con déficit de DAO y población sana. Pues existen bacterias productoras de histamina que podrían empeorar un cuadro clínico de déficit de DAO y este hecho abre puertas a nuevos posibles tratamientos en sinergia con los actuales. Por otro lado, se compartirán los últimos estudios sobre fibromialgia, TDAH y trastornos en del sueño y del tracto urinario, trastornos mucho más prevalentes de lo que pensamos y con tratamientos demasiados agresivos que podrían beneficiarse de otros más específicos y de carácter preventivo.