Tras el éxito que la nutricionista Blanca García-Orea tuvo con Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes ahora llega con un nuevo libro, Sanotes, sanitos, en forma de cuento para el público infantil. Este explica los aspectos más interesantes de la alimentación de una forma sencilla, clara, amena y fácil de entender. Porque la manera de alimentarse influye en la microbiota y esta en el sistema inmune de los más pequeños de la casa.

Hola Blanca, tras el éxito de Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes, ¿cómo surgió la idea de hacer un libro específicamente para niños?

Cuando estaba escribiendo el libro de Dime qué comes y te diré que bacterias tienes, siempre imaginaba en mi cabeza las ilustraciones de las bacterias paseando por el cuerpo y soñaba con poder hacer un libro lleno de dibujos que explicasen todo el proceso de la digestión, las bacterias y la alimentación.

A esto se le unió la necesidad real de que los niños entiendan qué está pasando dentro de su cuerpo y por qué comer bien les ayudará en su bienestar físico y mental. Esto es importante para que se deje de relacionar la alimentación con la imagen corporal y empecemos a vincularla, ya mismo, con la salud.

¿Cree que los niños comen demasiado mal?

Hasta que los padres y abuelos no tomen conciencia, los niños seguirán comiendo mal. Creo que este libro les puede ayudar a entender el funcionamiento de la alimentación dentro de nuestro cuerpo, no solo a los niños sino a los padres, porque la microbiota es un tema bastante desconocido, muy novedoso. Pero tenemos grandes expectativas en futuras investigaciones.

¿Qué enfermedades más frecuentes tienen los niños por comer mal?

Pues las más frecuentes son el sobrepeso, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, gastritis, anemias, incluso hiperactividad, falta de concentración y de motivación, irritabilidad, mal humor, entre muchas otras.

¿Qué les preocupa más a los padres con respecto a la alimentación de sus hijos?

Lo que más les suele preocupar es que no coman o que lo hagan en exceso. También que no les guste comer verduras o frutas, la alimentación que les dan en las escuelas, qué desayunos o snacks son los más adecuados, cómo sustituir el azúcar o cómo hacer que su alimentación sea más variada.

En su libro Sanotes, sanitos, habla de conceptos como la microbiota o los neurotransmisores que los propios padres pueden desconocer, ¿cree que hay una acusada falta de información?

Este tema es bastante nuevo, aún conocemos poco sobre ello y de momento tampoco ha llegado a ser parte del plan de estudios de las universidades, por lo que es normal que aún, en la calle, no se sepa nada sobre la microbiota. Es por eso que lo quería dar a conocer a través de mis libros, tanto a un público adulto como a un público infantil para que se fueran familiarizando con un tema que viene pisando fuerte.

¿Por qué es crucial mejorar la alimentación de los niños?

Principalmente por el vínculo tan importante de la microbiota con el sistema inmune. Nosotros les proporcionamos a nuestros microorganismos la casita donde viven, nuestro cuerpo y la comida (fibra). Ellos, a cambio, ejercen funciones dentro de nuestro organismo como prevenir la colonización de otros bichitos malos o patógenos, o sea, las bacterias impiden el paso de bacterias extrañas al interior de nuestro cuerpo. La microbiota es parte fundamental del sistema inmune, le ayuda a saber qué es propio, qué es extraño y qué es potencialmente dañino. Si el sistema inmune se confunde y ataca algo propio surge la enfermedad autoinmune. Pero, nosotros tenemos bacterias buenas y otras potencialmente malas, y solo si hubiera un desequilibrio esas bacterias se convertirían en patógenos, sino, no.

¿Cómo se puede hacer frente al problema con el azúcar y cuánto azúcar deben tomar los niños realmente al día?

Cuando en los anuncios te dicen que algo azucarado aporta la energía diaria que necesitas, es totalmente falso, están utilizando el término «azúcar» y «glucosa» como si significaran lo mismo, por tanto, hay que tener criterio cuando oigamos este tipo de cosas. La glucosa es la que sí es imprescindible para aportar energía y el organismo la obtiene de verduras, frutas, legumbres, cereales, etc., por lo que no necesitamos ningún aporte extra de fuentes artificiales como el azúcar.

Según la OMS, la cantidad total máxima diaria de azúcar añadido a los alimentos no debería superar en los adultos los 25 gramos por día (unos 6 azucarillos) y en los niños unos 15 gramos por día (4 azucarillos). Pero, es importante recordar que la cantidad mínima recomendada de consumo de azúcar en adultos y niños es de 0 gramos. Es decir, lo ideal sería no consumirlo.

Si un niño o un adulto está acostumbrado a tomar alimentos azucarados lo que no debemos hacer es no quitárselos radicalmente de un día a otro. Mi recomendación es hacer el cambio gradual, por ejemplo, si suelen tomar cacao azucarado, se puede hacer el cambio gradual empezando por probar el cacao 70% y después el 80% y así sucesivamente dejando un tiempo prudencial en el que el paladar se pueda ir acostumbrando poquito a poco al nuevo sabor.

También, se pueden hacer postres dulces sin azúcar sustituyendo el azúcar por frutas, de esta manera podemos comer postres saludables y también irnos acostumbrando (sin darnos cuenta) al sabor de la fruta. Hay unas cuantas recetas de dulces sin azúcares ni conservantes en el libro.

Para que mejorar la alimentación de los niños dé sus frutos, ¿cree que es fundamental que los padres se involucren?

Siempre es fundamental que los padres estén concienciados para que puedan trasmitírselo a los niños y además sean ejemplo de ello. Lo que hacen los padres lo imitarán los niños.

¿Qué claves habría que tener en cuenta para lograrlo?

No solo los niños tienen que comprender cómo funcionamos por dentro para hacerse responsables de su alimentación, sino que los padres deben entender también porqué la buena alimentación es fundamental para mejorar nuestra inmunidad, salud mental, incluso la concentración, la energía, la motivación, la ansiedad, el sueño, etc. Mis libros sirven de ayuda tanto a niños como a adultos para que puedan lograrlo.

¿Qué expectativas tiene con respecto a Sanotes, sanitos? ¿Cómo desearía que los padres lo utilizasen para que sus hijos sepan más sobre comer sano y mejor?

Como la educación en nutrición no ha llegado aún a las escuelas me encantaría que fuese un libro que sirva de base a los educadores para formar en este sentido. Con respecto a la utilidad del libro en casa, me encantaría que los niños empezasen, ellos solitos, a seleccionar sus alimentos en función de si un alimento le beneficiará a sus bichitos intestinales o no. De esta manera serán capaces de tomar mejores decisiones respecto a la comida, además de ayudar y facilitar enormemente a los padres en la educación en alimentación que en muchas ocasiones se hace muy complicada. También quiero recalcar que igual que el libro habla de los alimentos que nos harán bien o no, se deja claro igualmente qué comer de forma puntual, por ejemplo, en una fiesta una tarta ultraprocesada no nos hará daño.