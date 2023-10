Un estudio in vitro demuestra que los colutorios con CPC reducen la infectividad del herpes simple tipo 1

Un estudio in vitro realizado por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y el Dentaid Research Center ha concluido que el uso de colutorios que contienen cloruro de cetilpiridinio (CPC) puede reducir, en cultivos celulares, la infección por herpes simple tipo 1 (VHS-1). El CPC cobra, de este modo, un papel relevante como antiviral, además de ser eficaz como antiséptico bucal. El estudio, publicado en la revista científica Viruses, reafirma la capacidad del CPC para reducir hasta 100 veces la infectividad de ciertos virus, dado que el compuesto ya había demostrado, en estudios anteriores realizados in vitro e in vivo, su efectividad ante virus como el de la gripe o el SARS-CoV-2

La cavidad bucal es particularmente susceptible a infecciones virales, especialmente debido a que se trata de la principal puerta de entrada a nuestro organismo de multitud de patógenos. "Los experimentos in vitro realizados en este estudio apuntan a que los enjuagues bucales con CPC podrían ser eficaces como agentes antivirucidas frente a los virus causantes de infecciones bucales, como es el caso del virus del herpes simple (VHS-1)”, destaca Manuel Bañó, investigador bioquímico del Dentaid Research Center.

Un recurso fácil y asequible

Para realizar este estudio, el equipo investigador ha añadido colutorio que contiene CPC en un cultivo de virus del herpes. Dos minutos después –tiempo equivalente a la duración de un enjuague bucal–, se ha retirado el CPC del cultivo viral y se ha puesto en contacto estos virus con un cultivo de células. “Hemos intentado simular una situación de enjuague bucal, pero en el laboratorio. Así, hemos visto que el virus que ha estado en contacto con el CPC pierde la capacidad de infectar las células en cultivo. En cambio, si hacemos el mismo experimento, pero sin CPC, el virus sigue infectando las células”, detalla Ester Ballana-Guix, investigadora principal de IrsiCaixa.

En concreto, el ensayo se ha llevado a cabo con dos soluciones de enjuague bucal, una de cuidado diario con una concentración del 0,07% de CPC, y otra de uso temporal para el tratamiento coadyuvante de enfermedades periodontales y peri-implantarias, con una concentración del 0,05% de CPC. En ambas situaciones se ha confirmado cómo este componente es capaz de reducir la capacidad de infección del virus del herpes, del mismo modo que se demostró en el caso del virus de la COVID-19. “Aunque es necesario hacer ensayos clínicos para evaluar la función protectora del CPC en las personas, sabemos que limitar la carga viral en la cavidad bucal es importante, no sólo para limitar las reinfecciones y prevenir complicaciones en casos de infección grave, sino también para reducir la transmisión oral de los virus”, apunta Ballana.

Por todo ello, realizar enjuagues bucales con colutorios que contienen este componente podría ser un recurso adicional fácil, asequible y seguro para reducir la infectividad de virus altamente prevalentes como el del herpes.

Este estudio ha sido realizado en el área de microbiología del Dentaid Research Center, un centro de referencia internacional de investigación en salud bucal orientado a la generación de conocimiento científico y a su aplicación en el desarrollo de productos innovadores. El Dentaid Research Center investiga y publica periódicamente estudios que permiten profundizar en la mejora de la salud bucal y en la relación que tiene la salud bucal con la salud general.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que 3.700 millones de personas menores de 50 años en todo el mundo tienen infección por VHS-1. Se trata de un virus que se propaga mayoritariamente por contacto bucal y causa infecciones como llagas o calenturas en la boca y zonas contiguas. La mayoría de las personas que lo sufren no tienen síntomas o los síntomas son leves, lo que hace que puedan transmitir el virus a otras personas sin ser conscientes de ello.

