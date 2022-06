Todo lo que tienes que saber para prepararte para una endoscopia superior

@[romaset de Guetty Images] via canva.com

Las patologías digestivas suelen ser difíciles de diagnosticar con precisión únicamente en base a sus síntomas, por lo que suele ser necesario que el paciente se someta a varias pruebas más o menos invasivas, como la colonoscopia o la endoscopia superior.

¿Qué es una endoscopia superior?

Como señalan los Institutos Nacionales de Salud norteamericanos, la endoscopia superior es un procedimiento de imagen que se usa para observar el revestimiento interno del tracto digestivo superior (el esófago, el estómago y el duodeno, por lo que también puede llamarse esofagogastroduodenoscopia).

En esencia, consiste en introducir un largo tubo flexible a través de la boca hasta el área que se quiera observar, para lo cual actualmente se considera que es preferible sedar al paciente.

Teniendo en cuenta la magnitud del procedimiento, no es de extrañar que sea necesaria una cierta preparación.

Antes de la prueba

El paciente no deberá comer ni beber nada en las ocho horas anteriores al examen. Igualmente, deberá consultar con su médico si toma alguna medicación de manera habitual, ya que podría requerirle que no la tome en ese mismo periodo de tiempo.

Al realizarse actualmente el procedimiento con sedación, será necesario que el paciente acuda acompañado de un adulto que pueda llevarlo de vuelta a su casa al terminar.

Por último, el paciente tendrá que acudir a la cita con ropa cómoda y sin maquillaje, joyas, prótesis dentales, objetos de valor o dispositivos metálicos, e informar al personal si lleva otras prótesis como marcapasos.

Durante la prueba

Una vez en la unidad, el personal proporcionará a la persona ropa quirúrgica, que deberá ponerse. En tales condiciones, el paciente se tumba en una camilla y el personal podrá administrarle oxígeno, le colocará una vía intravenosa y le monitorizará las constantes vitales.

Después de la prueba

Tras la prueba también hay algunos pasos que deberán seguirse. Específicamente, el paciente no podrá conducir, realizar actividad física exigente ni actividades peligrosas o que conlleven gran responsabilidad durante las doce horas siguientes.

Del mismo modo, deberá rehidratarse evitando bebidas con gas o alcohol, y estar atento ante cualquier síntoma extraño, que serán motivo de acudir a urgencias.

