Síntomas de la taquipnea transitoria del recién nacido: cuánto dura, causas y tratamiento

Cuando un recién nacido muestra síntomas de que tiene dificultades para respirar, los padres empiezan a preocuparse. Sin embargo, si las pruebas dan como diagnóstico taquipnea transitoria deben saber que la vida del bebé no corre peligro. Tal y como referencia el propio diagnóstico, se trata de una condición transitoria que se resolverá sin mayores complicaciones.

En un artículo de la Asociación Española de Pediatría (AEPED) explican que "se estima una incidencia de 11% nacidos". Aunque el porcentaje es bajo, no podemos obviar que la taquipnea transitoria no es algo extraño. Por eso, descubriremos qué es lo que la causa y cuándo desaparece.

¿Qué es la taquipnea transitoria del recién nacido?

La taquipnea en el recién nacido se produce debido a que los pulmones del bebé todavía no han expulsado todo el líquido pulmonar fetal. Debido a esto, su respiración puede ser más agitada, ya que sus pulmones están encharcados en parte por ese líquido. ¿Por qué puede ocurrir esto?

Desde el Manual MSD nos indican que hay varias razones por las que el 11% de los recién nacidos son diagnosticados con taquipnea transitoria. Puede ser debido a un nacimiento prematuro, una cesárea programada en la que no hubiese trabajo de parto o por padecer una depresión respiratoria.

Síntomas que alertan de la taquipnea transitoria

Los síntomas de alerta por taquipnea transitoria suelen ser la dificultad para respirar acompañada de "retracción intercostal y subcostal, quejido, aleteo nasal y posible cianosis", como explica el Manual MSD. Es importante que se realicen las pruebas oportunas lo antes posible.

Las pruebas para detectar que la dificultad respiratoria se debe al retraso en la eliminación del líquido fetal son la radiografía de tórax o, incluso, un hemograma completo. En cuanto se confirme el diagnóstico, al recién nacido se le debe administrar oxígeno para tratar los síntomas.

¿Puede haber complicaciones?

En un principio, no debería haber complicaciones en la taquipnea transitoria, ya que ese líquido que está todavía en sus pulmones terminará eliminándose. No obstante, el bebé tendrá que estar hospitalizado y monitorizado para que los médicos puedan asegurar que todo va bien durante el tratamiento.

Lo que sí va a ocurrir, y es algo que recalcan en el artículo Taquipnea transitoria del recién nacido: principales factores de riesgo, evolución y complicaciones es que puede haber un retraso en el inicio de la alimentación (esta se hará por vía intravenosa hasta la mejoría) lo que interferirá en el vínculo madre-hijo.

¿Cuánto dura la taquipnea?

Los síntomas suelen mejorar al cabo de 2-3 días, aunque esto dependerá de cada bebé. En cuanto la taquipnea esté solucionada, el recién nacido no va a tener ninguna secuela ni problema derivado de la taquipnea. Ha sido solo un retraso en la expulsión del líquido fetal que necesitó, simplemente, más tiempo.

El porcentaje de bebés que sufren taquipnea transitoria deja claro que no es una condición frecuente. Sin embargo, debe conocerse ya que muchos padres pueden asustarse cuando su bebé no respira bien. En principio, la evolución está exenta de complicaciones y de secuelas. Al cabo de 3 días, aproximadamente, el bebé ya no necesitará oxígeno y los padres podrán llevárselo a casa.