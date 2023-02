Los problemas psicológicos en la infancia se relacionan con un peor desempeño cognitivo en la adolescencia, según un estudio

La adversidad en las primeras etapas de la vida (como la pobreza, la enfermedad o los conflictos familiares) se ha venido relacionando durante mucho tiempo con los problemas de salud mental y con un peor funcionamiento cognitivo a medida que los niños crecen. Sin embargo, se desconocía hasta ahora el modo en el que estos factores interactúan y evolucionan a lo largo del tiempo.

Influencia a través de la salud mental

Un nuevo estudio llevado a cabo por la Universidad de Cambridge e investigadores nigerianos, ha arrojado luz sobre la interrelación entre estos fenómenos, encontrando que los problemas psicológicos en la infancia se relacionan con un peor rendimiento cognitivo en etapas posteriores de la vida.

Como publican en el medio especializado Journal of Child Psychology and Psychiatry, para llegar a esta conclusión analizaron datos del Millenium Cohort Study, actualmente en marcha, que recoge información sobre 13.287 niños a las edades de tres, cinco, siete, once y catorce años en base a una serie de test. En base a esto, establecieron una serie de medidas sobre adversidad en la infancia temprana (antes de los tres años), salud mental y funcionamiento cognitivo.

Mediante un análisis estadístico, obtuvieron que la adversidad en la infancia parece influir en el desempeño cognitivo posterior a través de su impacto en la salud mental a lo largo de la infancia. Por ejemplo, la salud mental más deteriorada entre los tres y los catorce años como resultado de la adversidad en la infancia temprana explicaba el 59% de la varianza en un menor desempeño de la memoria de trabajo a los 11 años y explicó un 70% del peor desempeño con el vocabulario a los 14 años.

De hecho, la adversidad temprana se consideró un predictor muy importante de una peor salud mental entre las edades de 3 y 14 años, con una asociación más robusta a los tres años.

