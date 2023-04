Un lunes podemos tener los ojos azules, el jueves verdes y el sábado color miel. Las lentillas de colores graduadas están de moda. Hay infinidad de modelos y de tonalidades, pero ¿son buenas estas lentes de contacto para nuestros ojos? ¿Puedes provocar problemas de vista?

"Pídelas antes de las 7 y las tendrás mañana", reza una conocida marca de lentes. Así de fácil, decimos nuestra graduación y las tenemos en nuestro poder. Sin embargo, la creciente demanda ha provocado la proliferación de marcas y modelos de todo tipo que —además— se pueden comprar por internet.

¿Cuánto cuestan las lentillas de colores y dónde comprarlas?



Se pueden comprar en cualquier óptica y pueden costar desde 20 hasta 60 euros, dependiendo de la marca y la duración de las mismas. Pero también hay marcas low cost por internet que venden lentillas de colores baratas a precios que rondan los 9 euros, sin ningún estudio previo.

"Cualquier tipo de lentilla va a estar en contacto directo con su ojo, y por ello debería de ser correctamente estudiado por su médico oftalmólogo antes de su uso", advierte Damian García-Teillard, oftalmólogo del Hospital Universitario Punta de Europa.

Hay lentillas graduadas de todos los colores y tonalidades. Getty Images/iStockphoto

Además, Garcia-Teillard insiste en que el uso de las lentillas de colores sea puntual: "Estas lentillas llevan incorporado 'pigmento' que es lo que les confiere su color característico. Este pigmento hace que el oxígeno llegue con más dificultad a la córnea (la parte transparente de delante de su ojo) sobre la que están acopladas. En la mayor parte de los casos, se hace un uso ocasional de este tipo de lentillas, pero si uno piensa usarlas más a menudo, debería de tener en cuenta este dato".

¿Cómo usar las lentillas de colores?



Este tipo de lentillas suelen ser de usar y tirar o mensuales. En el segundo caso, es fundamental el mantenimiento e higiene de la lentilla para poder volverla a usar sin problemas: "Siempre que vayamos a lavar o colocar nuestra lentilla debemos hacerlo habiéndonos lavado y secado concienzudamente las manos antes —sostiene el experto— y nunca debemos lavar las lentillas con agua directamente del grifo, de la ducha o de cualquier otra fuente. Debemos utilizar las soluciones específicas que existen para ello".

¿Qué pasa si usamos las lentillas después del mes?

La duración de las lentillas siempre vendrá indicado por el fabricante: "No deberíamos usar lentes de contacto más de 6-8 horas diarias, y en función del material del que estén hechas, podremos hacer un uso diario, quincenal, mensual. Su empleo no debería exceder el tiempo estipulado, ya que la propia lente perdería sus características y acabaría siendo dañina", mantiene.

Además, la mayor parte de estas lentes de color, no llevan filtro UV, por lo que ante la exposición al sol, lo mejor es utilizar gafas solares "correctamente certificadas, y en ningún caso exponer nuestros ojos directamente al sol".

Lentillas de colores graduadas

Muchas marcas de lentillas de color no admiten astigmatismo, por lo que aumentan la graduación de miopía para equilibrar: "El principal uso de este tipo de lentes es en momentos puntuales, con lo que los fabricantes no suelen generar un gran rango dióptrico como puede ocurrir con otro tipo de lentes de contacto. Es decir, tenemos menos dioptrías entre las que escoger. Existen fórmulas —mantiene— que al graduar a nuestros pacientes con astigmatismo nos permiten tratarle corrigiendo únicamente con adición miópica, sin embargo, esto solo se tolera correctamente en astigmatismo 'bajos', y por encima de una dioptría de astigmatismo suele ser peor tolerado. Igual que no existe un solo ser humano idéntico, no existe una sola graduación idéntica y cada caso ha de ser correctamente individualizado".

¿Es malo usar lentillas de colores?

"Las famosas lentillas de colores no están exentas de riesgos —advierte García-Teillard— y pueden provocarnos de la misma manera distintos problemas como intolerancia o incluso infecciones oculares".

Cada paciente tiene su propia indicación. Lo mejor, siempre, es consultar primero con un médico especialista en oftalmología.

