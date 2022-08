Estos son los posibles efectos secundarios a largo plazo de tomar paracetamol habitualmente

El paracetamol es uno de los medicamentos más consumidos en todo el mundo. Se trata de un analgésico común, que en gran parte del planeta puede adquirirse sin receta y que se emplea tanto para dolores leves o moderados puntuales como, en algunos casos, en el tratamiento a largo plazo del dolor crónico.

Sangrado gastrointestinal y aumento de la tensión

Sin embargo, en años recientes este último uso se ha puesto en cuestión desde la comunidad científica. Y es que, aunque ya se sabía que el paracetamol puede producir efectos adversos (como ocurre, por otro lado, con cualquier fármaco).

Así, por ejemplo, un meta-análisis realizado en el año 2018 por un equipo de investigadores británicos y publicado en el medio científico British Journal of Pharmacology encontró que el tratamiento continuo con paracetamol llevaba aparejado un aumento significativo en el riesgo de sufrir un incremento en la presión sistólica y sangrado gastrointestinal. Igualmente, el trabajo señala que algunas investigaciones han ligado la exposición crónica al paracetamol con problemas cardiovasculares, renales, hepáticos, neurológicos y reproductivos; no obstante, aclaran, en todos estos casos la evidencia disponible es bastante menos sólida.

A pesar de ello, los autores concluyen que el paracetamol no deja de ser una buena opción de tratamiento para aquellas personas con dolor crónico que experimenten una mejoría sintomática al tomar el fármaco, ya que las opciones restantes tienen riesgos similares (antiinflamatorios no esteroideos) o mucho más severos (medicamentos opioides).

Y es que otro punto a tener en cuenta es que la eficacia del paracetamol en los pacientes con dolor crónico también viene poniendo en entredicho desde hace algún tiempo. De hecho, menciona un artículo publicado en The Conversation, varios estudios de gran cohorte han encontrado que el paracetamol no es más eficaz que el placebo en el abordaje de dolores crónicos tales como el de espalda o la artritis. Por ello, en los casos de dolor sostenido en el tiempo siempre es conveniente comentar las particularidades del caso con un profesional, de manera que pueda determinar cuál es la mejor opción para nosotros.

Referencias

