Esofagitis eosinofílica, la alergia a los alimentos que es más común de lo que se creía

Se cree que en España padecen alergias alimentarias en torno a un 7,4% de las personas, pero esta cifra es incierta: hasta la fecha, como apunta la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), se han realizado pocos estudios epidemiológicos al respecto no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero.

De hecho, los investigadores científicos están empezando a publicar evidencias que sugieren que algunas clases de alergias alimentarias podrían ser bastante más frecuentes de lo que hasta ahora se pensaba. Este es el caso de un estudio publicado recientemente en la revista especializada Pediatrics, en el que se concluye que la Esofagitis eosinofílica podría afectar a una población mucho más diversa de lo que se creía.

Una población más diversa de lo que se creía

Hay que tener en cuenta que los datos consultados provienen de los Estados Unidos. Concretamente, los autores analizaron información de más de un millón de niños provenientes de varios centros de atención primaria y otros centros médicos del país norteamericano.

Teniendo en cuenta concretamente cinco condiciones alérgicas específicas (eczema, alergias alimentarias anafilácticas, asma, rinitis alérgica y esofagitis eosinofílica), identificaron hasta 218,485 niños con alguna de estas patologías (esto es en torno a uno de cada cinco).

Casi un 13% de todos los niños mostraba dos condiciones alérgicas de manera simultánea. Un dato interesante es que, en el caso de la esofagitis eosinofílica, en el que se sabe que afecta con más frecuencia a varones de etnia blanca, se detectó un porcentaje de pacientes de otras etnias mucho mayor de lo esperado, lo que lleva a los autores a pensar que algunas de las estimaciones en cuanto a la prevalencia del problema podrían subestimar su magnitud.

¿Qué es la esofagitis eosinofílica?

Tal y como explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica del esófago recientemente descrita, caracterizada por la presencia de una cantidad elevada de eosinófilos (un tipo de célula alérgica) en la mucosa de este órgano.

La tesis más sostenida es que se trata de una forma de reacción alérgica ante ciertos alimentos o sustancias en el ambiente que provoca la inflamación de las paredes del esófago, provocando una serie de síntomas como vómitos o reflujo gastroesofágico e incluso disfagia (problemas para tragar los alimentos).

En la actualidad, las principales estrategias de tratamiento pasan por la modificación de la dieta, evitando los alimentos que pueden causar la reacción en el organismo. Sin embargo, existen investigaciones en marcha para dar con posibles remedios farmacológicos.

Referencias

Luis Ángel Echeverría Zudaire. Novedades en diagnóstico y prevención de la alergia alimentaria. Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (2019). Consultado online en https://www.aepap.org/sites/default/files/pags._233-248_novedades_en_diagnostico_y_prevencion._.pdf el 08 de enero de 2024.

Stanislaw J. Gabryszewski, Jesse Dudley, Di Shu, Jennifer A. Faerber, Robert W. Grundmeier, Alexander G. Fiks, David A. Hill; Patterns in the Development of Pediatric Allergy. Pediatrics (2023) DOI: 10.1542/peds.2022-060531

Medline Plus. Esofagitis eosinofílica. Consultado online en https://medlineplus.gov/spanish/eosinophilicesophagitis.html el 08 de enero de 2024.