Diez métodos caseros para deshacerse de los mocos en el pecho

En épocas de resfriados y otros virus respiratorios (como la ola de gripe y covid que aún circula por España) los síntomas leves como la congestión o la tos son ubicuos. Y, aunque por lo general no se trata de un problema grave, es cierto que pueden ser muy molestos.

Afortunadamente, existen varios remedios caseros que pueden ayudarnos a minimizar la duración y la intensidad de síntomas como las flemas o mucosidad en el pecho.

Por qué aparece la congestión de pecho

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la aparición de flemas en el pecho generalmente es una respuesta a una tos persistente, provocada por inflamación o irritación en las vías respiratorias bajas. A su vez, esta inflamación o irritación puede deberse a varias causas como infecciones de diversa gravedad o la exposición a alérgenos en suspensión.

Esto quiere decir que en muchos casos va a ser difícil aliviar la secreción de mucosidad en el pecho sin tratar el problema causante. En el caso de las infecciones víricas, la mayoría de las veces se solucionan por sí solas; no obstante, si aparecen síntomas preocupantes (dificultad para respirar, fiebre alta...) o si los síntomas no remiten al cabo de unos días se debe acudir al médico. En los casos de alergias el mejor método es evitar en lo posible la exposición al alérgeno, pero si esto no es posible existen diversos remedios farmacológicos que idealmente deberían ser prescritos por un profesional.

Tomando todo esto en consideración, para la mayoría de las personas los remedios caseros constituyen por sí solos una buena opción efectiva de primera línea.

Remedios caseros

Así, y tal y como apunta el portal de noticias sobre salud Healthline, algunas de las opciones que podemos probar para reducir la duración y severidad de la congestión en el pecho son:

Beber abundante líquido : ingerir fluidos ayuda a a aumentar la liquidez de la mucosidad, con lo que es más fácil eliminarla.

: ingerir fluidos ayuda a a aumentar la liquidez de la mucosidad, con lo que es más fácil eliminarla. Hacer gárgaras con agua salada: la solución salina (que puede sustituirse fácilmente con agua con sal de mesa) es un método eficaz para limpiar la mucosidad tanto en las vías altas como en la garganta.

la solución salina (que puede sustituirse fácilmente con agua con sal de mesa) es un método eficaz para limpiar la mucosidad tanto en las vías altas como en la garganta. Eleva la cabeza: mantener la cabeza alta, especialmente por la noche, ayuda a que el vaciado de la mucosidad se produzca más rápido.

mantener la cabeza alta, especialmente por la noche, ayuda a que el vaciado de la mucosidad se produzca más rápido. Usa un humidificador: el vapor también puede ayudar a limpiar la congestión nasal, especialmente por la noche. De manera similar, también puede ayudar darse duchas calientes o emplear un bol de agua caliente.

el vapor también puede ayudar a limpiar la congestión nasal, especialmente por la noche. De manera similar, también puede ayudar darse duchas calientes o emplear un bol de agua caliente. Toma miel: la miel se ha empleado históricamente como remedio natural, y existe cierta evidencia de sus efectos antiinflamatorios.

la miel se ha empleado históricamente como remedio natural, y existe cierta evidencia de sus efectos antiinflamatorios. Usa aceites esenciales: empleados mediante un difusor, añadiéndolos a un bol de agua caliente y respirando los vapores o tópicamente (eso sí, deberías probar siempre primero que no te produzcan irritación) los aceites esenciales de menta o eucalipto pueden tener efectos descongestivos.

empleados mediante un difusor, añadiéndolos a un bol de agua caliente y respirando los vapores o tópicamente (eso sí, deberías probar siempre primero que no te produzcan irritación) los aceites esenciales de menta o eucalipto pueden tener efectos descongestivos. Usa descongestivos sin receta: algunas opciones comunes incluyen la oxymetazolina o la pseudoefedrina.

algunas opciones comunes incluyen la oxymetazolina o la pseudoefedrina. Usa 'vapor rubs': los 'vapor rubs' son un tipo de ungüento que se aplica tópicamente y que contiene elementos descongestivos.

los 'vapor rubs' son un tipo de ungüento que se aplica tópicamente y que contiene elementos descongestivos. Evita fumar: el tabaco aumenta la irritación de las vías, con lo que empeora los síntomas de la congestión.

el tabaco aumenta la irritación de las vías, con lo que empeora los síntomas de la congestión. Escoge ciertos alimentos con efectos positivos: prueba a añadir a tu dieta alimentos como la cebolla, el ajo, el limón o la cayena, que algunos estudios han demostrado que pueden reducir la secreción de mucosa y reducir la congestión.

Si a pesar de estos remedio los síntomas continúan progresando o se vuelven persistentes, lo aconsejable es acudir a una consulta médica. Allí, un profesional podría optar por prescribir un descongestivo con receta, más potentes que sus homólogos de venta libre, u otros remedios en función del problema que esté causando la congestión.

Particularmente, se considera adecuado consultar con un médico cuando la congestión empeora y dura más de tres o cuatro días; cuando la mucosidad se va volviendo paulatinamente más espesa o cuando presenta un color verdoso o rojizo, lo que puede ser indicativo de infección. En la mayoría de los casos, debería desaparecer pasados entre 7 y 9 días.

Referencias

