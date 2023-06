Descubren un nuevo efecto secundario de la aspirina, incluso en dosis bajas: eleva el riesgo de anemia en adultos mayores

La aspirina es un medicamento antiguo y uno de los más empleados en todo el mundo. A pesar de ello, los estudios científicos todavía siguen documentando algunos de sus riesgos y efectos secundarios.

Un riesgo un 20% mayor

Así, por ejemplo, un nuevo ensayo clínico bautizado como ASPREE y publicado en el medio especializado Annals of Internal Medicine ha encontrado que este fármaco, incluso cuando se suministra en dosis bajas, se asocia a un riesgo un 20% mayor de anemia y descenso en los niveles de ferritina, o hierro en la sangre, en adultos mayores por lo demás sanos. Estos hallazgos sugieren que el monitoreo periódico de la hemoglobina debería considerarse en los pacientes más mayores que toman este medicamento.

Las conclusiones son especialmente relevantes si tenemos en cuenta que en países desarrollados la aspirina es un fármaco muy utilizado entre los segmentos más mayores de la población. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos casi la mitad de las personas en la tercera edad han reportado uso preventivo de la aspirina. Este tipo de empleo tiene algunas complicaciones potenciales graves, tales como un riesgo aumentado de hemorragia mayor, particularmente de localización gastrointestinal. Aunque este tipo de riesgos estaban bien documentados en la literatura científica, hasta ahora no había estudios disponibles que caracterizasen el posible riesgo de anemia asociado.

Por este motivo, los autores del estudio, procedentes de la Universidad Monash en Melbourne (Australia) decidieron realizar un análisis post-hoc del ensayo, que incluía una población de 19.114 personas de 70 años de edad o mayores a las que se les asignó de manera aleatoria una dosis diaria de 100mg de aspirina o un placebo. Los niveles de hemoglobina se registraban anualmente, mientras que los de ferritina se medían al comienzo del estudio y tres años más tarde.

El método demostró que las personas que recibieron la dosis baja de aspirina tenían un 23,5% de riesgo de padecer anemia. Este resultado se acompañaba de un pequeño pero significativo descenso de los niveles medios de hemoglobina y un declive aún mayor de las concentraciones de ferritina. Las diferencias en eventos hemorrágicos clínicamente significativos no explicaban estas diferencias, si bien los autores teorizan que podrían deberse a pérdidas de sangre ocultas.

