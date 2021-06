Descubren un gas que puede aliviar los síntomas en personas con depresión resistentes al tratamiento

Cerca de un tercio de las personas que tienen depresión corren el riesgo de presentar resistencia al tratamiento. En este sentido, un ensayo clínico en fase 2 llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y de Chicago ha demostrado que la inhalación de una mezcla de oxígeno y óxido nitroso mejora de forma significativa los síntomas en pacientes con dicha resistencia.

El ensayo, que ha sido publicado en la revista 'Science Translational Medicine', reveló que inhalar durante una hora el conocido popularmente como gas de la risa puede resultar realmente útil y sus beneficios pueden durar más de dos semanas.

Inhalar gas de la risa durante una hora reduce los síntomas

"Se ha demostrado que el óxido nitroso en una concentración inhalada del 50% mejora los síntomas depresivos en pacientes con depresión mayor resistente al tratamiento (TRMD)", detallan en el estudio. Sin embargo, se desconoce si una concentración más baja de este gas al 25% "proporciona una eficacia similar y la persistencia de los efectos antidepresivos al tiempo que reduce el riesgo de efectos secundarios adversos".

Para realizar este ensayo, los investigadores asignaron de forma aleatoria a un total de 24 pacientes con depresión y resistencia al tratamiento, y se les adhirió a tres tratamientos: uno de una única inhalación de una hora con un 50% de óxido nitroso, uno con una inhalación del 25% de este gas y otro que era placebo e inhalaban aire.

Generalmente, el conocido gas de la risa se utiliza como anestesia para proporcionar un alivio del dolor en determinadas cirugías y en otros campos como la odontología. En este sentido, el doctor Peter Nagele, uno de los investigadores principales del ensayo, ha estudiado el potencial del óxido nitroso durante la última década.

Tras realizar el ensayo, los investigadores descubrieron que con la mitad de la concentración de óxido nitroso, el tratamiento era tan efectivo como con un 50% de concentración, pero "con solo una cuarta parte de los efectos secundarios negativos", explican en un comunicado.

Los efectos pueden durar varias semanas

"La reducción de los efectos secundarios fue inesperada y bastante drástica, pero aún más emocionante, los efectos después de una sola administración duraron dos semanas completas", aseguro el doctor Nagele. Se trata de un descubrimiento prometedor que nunca antes se había estudiado.

"Un porcentaje significativo, alrededor del 15%, de las personas que sufren de depresión no responden al tratamiento antidepresivo estándar", destacó el coautor del estudio, el profesor Charles Conway, director de la Clínica de Neuroestimulación y Depresión Resistente al Tratamiento en Washington.

Así, estas personas pueden sufrir durante años o décadas por una depresión. "Realmente no sabemos por qué los tratamientos estándar no funcionan para ellos, aunque sospechamos que pueden tener interrupciones de la red cerebral diferentes a las de los pacientes deprimidos no resistentes", añade el experto en psiquiatría.

En este sentido, la identificación de nuevos tratamientos como es el gas de la risa es esencial para estos pacientes al haber demostrado ser rápido y eficaz. "Estos solo han sido estudios piloto", añadió el doctor Nagele. Por tanto, necesitan "la aceptación de la comunidad médica en general para que esto se convierta en un tratamiento que esté realmente disponible para los pacientes en el mundo real", concluye.