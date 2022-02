Los síntomas que alertan de que un golpe en la cabeza puede provocar algo más grave

Todo el mundo, tarde o temprano, acaba recibiendo accidentalmente algún golpe en la cabeza. Normalmente, se quedan simplemente en un momento de dolor y no pensamos más en ello, pero en algunos casos pueden tener consecuencias muy graves.

De hecho, algo así le ocurrió al cómico estadounidense Bob Saget, que falleció este mes tras sufrir un traumatismo en la parte trasera del cráneo e irse a dormir pensando que no era grave.

Los síntomas graves

Lo complicado de los golpes en la cabeza es que, al contrario de lo que ocurre en otras partes del cuerpo (en las que las consecuencias más graves posibles suelen ser evidentes), el supuesto más severo, que son los daños cerebrales, no tiene por qué ser visible en el momento.

Por ello, es útil conocer algunos posibles síntomas que podrían aparecer tras un traumatismo y estar atentos a ellos para saber cuándo es necesario buscar atención médica urgente, para uno mismo o para otra persona.

Tal y como explica la revista Health, es buena idea ir al médico incluso si no hay ningún signo de que nada esté mal, ya que un profesional puede monitorizar con precisión la aparición de posibles síntomas y, si se diera el caso, acelerar la recuperación. No obstante, en los casos leves la asistencia no se considerará necesariamente urgente.

En cambio, deberemos llamar a los servicios de emergencias si la persona que ha sufrido el traumatismo pierde la conciencia (durante cualquier lapso de tiempo), sufre una cefalea severa más allá del momento del propio golpe, presenta anisocoria (tamaño desigual de las pupilas), está mareada, se encuentra débil o tiene la coordinación reducida, presenta problemas del habla o del discurso, presenta confusión o dificultad para pensar, si sufre convulsiones durante cualquier lapso de tiempo, se encuentra adormecida o experimenta náuseas y vómitos.

Prevenir casos de riesgo

Por otra parte, además de quienes desarrollen síntomas preocupantes también deberían buscar atención urgente quienes por cualquier condición tengan un riesgo elevado de complicaciones por traumatismo craneoencefálico.

Igualmente, si uno recibe un golpe en la cabeza estando solo, también puede ser una buena idea avisar a algún allegado o conocido cercano, ya que algunos de los síntomas preocupantes pueden ser complicados de detectar por uno mismo especialmente si se presenta confusión.

La mejor manera de evitar problemas, en cualquier caso, es prevenir los golpes en la cabeza. Por la naturaleza (normalmente) accidental del problema, podría parecer que esto es difícil de llevar a cabo; sin embargo, ciertas medidas como usar casco en ciertas actividades deportivas (como esquiando o patinando) o usar el cinturón de seguridad en los vehículos pueden evitar muchos daños serios.