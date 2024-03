Alaskapox, el nuevo virus que ya se ha cobrado una vida en EEUU: estos son los síntomas y así es como se contrae

@NyPost - Via X

Un anciano residente en la península de Kenai, en EE.UU, ha muerto por complicaciones causadas por un "nuevo y poco frecuente" virus conocido como Alaskapox. Se trata, de hecho, de la primera muerte registrada por la enfermedad en el mundo.

¿Qué es el alaskapox?

El Alaskapox virus es un virus del género Orthopoxvirus descrito por primera vez en el año 2015 en Alaska (Estados Unidos), como atestigua el artículo publicado al respecto en la revista científica Clinical Infectious Diseases. Hasta el momento se han reportado siete casos de enfermedad provocada por esta infección, a los que ahora se suma este nuevo deceso.

Se trata de un patógeno que tiene su reservorio natural en algunas especies pequeñas de mamíferos en el territorio de Alaska (lo que resultaría consistente con lo reportado por el fallecido, que explicó a los médicos que fue arañado por un gato cerca de la zona en la que presentaba la primera lesión; sin embargo, el animal dio negativo en las pruebas que se le realizaron).

¿Cuáles son los síntomas? ¿Es contagioso?

Por otra parte, y debido a la escasez de casos reportados hasta ahora, lo cierto es que existe poca información sobre los síntomas que provoca la infección. Sí que se sabe que suelen ser leves y que el caso del fallecido era excepcional, ya que se encontraba inmunodeprimido a causa de un tratamiento que recibía por otras razones.

En el resto de las instancias documentadas, la patología suele provocar pequeñas lesiones cutáneas que curan al cabo de unas pocas semanas o meses, sin necesidad de más apoyo médico posterior.

Hasta ahora, no existe ninguna evidencia de transmisión entre humanos.

Referencias

Springer, Yuri P.; Hsu, Christopher H.; Werle, Zachary R.; Olson, Link E.; Cooper, Michael P.; Castrodale, Louisa J.; Fowler, Nisha; McCollum, Andrea M.; Goldsmith, Cynthia S.; Emerson, Ginny L.; Wilkins, Kimberly; Doty, Jeffrey B.; Burgado, Jillybeth; Gao, JinXin; Patel, Nishi; Mauldin, Matthew R.; Reynolds, Mary G.; Satheshkumar, Panayampalli S.; Davidson, Whitni; Li, Yu; McLaughlin, Joseph B. Novel Orthopoxvirus Infection in an Alaska Resident. Clinical Infectious Diseases (2017). DOI: 10.1093/cid/cix219