Margarita del Val da las claves para luchar contra la variante ómicron esta Navidad

En un momento en el que la variante ómicron del coronavirus ha centrado los últimos debates sobre la pandemia en España y el mundo, la viróloga del CSIC Margarita del Val ha opinado sobre la reacción de los países para intentar frenar su propagación y qué recomendaciones deberían llevar a cabo las personas teniendo en cuenta las próximas fiestas como la Navidad.

En una entrevista en Onda Cero, Del Val ha asegurado que acciones como "bloquear al país que ha informado" sobre ómicron "no son las más adecuadas", ya que "lo siguiente es que no informen".

Según la investigadora, todavía "no hemos visto actuar" a la variante ómicron, por lo que ha pedido prudencia ante su rápida propagación. En este sentido, Del Val ha manifestado que "no se puede hablar de que se está detectando un escape, ya que no se ha producido hasta el momento que el virus pase por personas vacunadas y provoque casos graves".

Asimismo, la viróloga tampoco cree que haya que tomar nuevas restricciones en España por la llegada de ómicron. "Por lo que hay de ómicron ahora mismo, creo que no. Hasta que no veamos cómo se comporta en la población no las podemos tomar. Eso será gradualmente. La variante delta tardó bastantes semanas, incluso meses, en imponerse, y la alfa también".

Del Val también ha dado las claves sobre cómo actuar esta Navidad. "Tenemos que hacer una protección personal de cara a las Navidades", ha defendido.

"Si nos reunimos con los abuelos, aunque estemos todos vacunados, aunque ellos estén vacunados con la tercera dosis, tendríamos que hacer el test de antígenos justo antes de la comida de Navidad, y eso nos da una capa adicional de prevención que para este par de meses nos va a venir bien", ha aconsejado Del Val.

A esta recomendación se suma la de poner filtros, emplear mascarillas FFP2 o abrir las ventanas, aunque en invierno sea "más difícil".

La viróloga también se ha mostrado partidaria de reducir el número de personas en las reuniones familiares, como pide el CCAES: "Yo creo que eso es una buena idea, porque el año pasado, lo que ocurría es que se contagiaba la familia entera. Si hacemos una reunión de 25, nos contagiaremos los 25 probablemente. Quizás sea mucho más suave este año, porque estamos muchos vacunados", ha puntualizado.

Respecto a si esta nueva variante es una versión más atenuada del virus original, Margarita del Val se ha mostrado cauta. "Este virus, en la población general, se comporta distinto. El problema es cuando llega a personas con enfermedades crónicas o de una edad más avanzada, ahí es donde hay que valorar si se ha atenuado", algo que todavía se desconoce.

A pesar de ello, ha dejado un mensaje esperanzador: "La tendencia esperable de los virus podría ser a atenuarse, no lo contrario, porque precisamente los más atenuados se pueden propagar más que los más virulentos".