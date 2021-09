Estoy embarazada, ¿qué veré en la ecografía de la semana 12 de gestación?

Estar embarazada es una noticia emocionante para todas aquellas parejas que llevaban un tiempo pensando en ser padres. Para que todo se desarrolle perfectamente, es fundamental asistir a las citas con la matrona y el ginecólogo para poder hacer las pruebas adecuadas que puedan tranquilizar a los padres. Por eso, se hacen como mínimo unas 3 ecografías desde el inicio hasta el momento del parto. Pero ¿qué se ve en la primera de todas?

La primera ecografía se realiza en la semana 12 de gestación que todavía corresponde al primer trimestre del embarazo. Se trata de una ecografía muy importante, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstreticia (SEGO), pues en ella se van a poder detectar anomalías cromosómicas, cómo se está desarrollando el bebé, entre otro tipo de información que será valiosa para tranquilizar a los padres.

Se identifica el número de bebés

La ecografía de la semana 12 permitirá dilucidar cuántos bebés hay en camino. ¿Solo uno? ¿Tal vez, dos? La SEGO deja claro que en el caso de que exista un embarazo múltiple (más de 1 embrión) se tendrá que llevar a cabo un diagnóstico de cigosidad. Esto quiere decir que se sabrá si el embarazo, en la situación en la que haya dos embriones por ejemplo, es gemelar o de mellizos. Con todo, también los padres podrán saber la edad de los bebés.

Observación de la morfología

Esto es un muy importante y es que observar la morfología es fundamental para saber si hay algún tipo de anomalía. Según el estudio Diagnóstico ecográfico de las anomalías fetales del primer trimestre de la gestación (excluyendo la detección cromosomica por translucencia nucal) las anomalías de tejidos blandos suponen el 70% de los casos.

Asimismo, es interesante detectar problemas o anomalías en el corazón y es por esto por lo que se lleva a cabo una identificación del latido cardíaco embrionario. En algunos casos, ya se puede saber si el bebé sufre Síndrome de Down. Este tipo de información es muy importante para los padres y, por eso, esta ecografía es fundamental.

Se puede saber el sexo del bebé

Aunque algunos padres deciden no saber el sexo del bebé (o de los bebés) que está en camino hasta que nace, otros prefieren satisfacer su curiosidad cuanto antes. Por eso, en esta ecografía de la semana 12 de gestación ya es posible conocer el sexo del bebé. No obstante, en ocasiones, por la postura que adopta esto puede ser más complicado. Por lo tanto, no siempre la curiosidad de los progenitores se verá satisfecha.

La cara está prácticamente formada

También, algo muy especial para los padres es que la cara se puede ver muy bien en esta primera ecografía. Además, se pueden dilucidar las extremidades, el tórax, el abdomen… Esto es muy importante para poder realizar un análisis exhaustivo de la situación en la que se encuentra el bebé y para tranquilizar a los padres sobre el bienestar del pequeño que viene en camino.

Aunque todas las ecografías a lo largo del embarazo, además de las pruebas adicionales, son importantes, sin duda es esta primera ecografía de la semana 12 de gestación una de las primordiales. Gracias a ella se pueden detectar problemas desde un primer momento, si es que los hay. Además, de saber el sexo del bebé y verlo, por primera vez, con su carita y su cuerpo que seguirá formándose hasta el momento del parto.