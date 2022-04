¿Es normal tener sólo tener orgasmos estimulando el clítoris?

El tabú que sigue existiendo aún alrededor de la sexualidad femenina junto a la escasa implantación de la educación sexual en las aulas lleva a que todavía hoy persistan numerosas dudas y concepciones inexactas sobre el tema.

Así, con una cultura sexual que sitúa la penetración heterosexual como centro indiscutible de las relaciones íntimas, son muchas las mujeres que pueden sentirse preocupadas o frustradas si no son capaces de alcanzar el orgasmo por este medio.

La penetración no siempre estimula el clítoris

En realidad, esto no es nada raro. Para entender por qué sucede, no hay más que prestar atención a la anatomía femenina: y es que el principal órgano encargado de proporcionar placer sexual no está en el interior de la vagina, sino alojado en la vulva.

Por supuesto, otras partes del aparato reproductor femenino poseen terminaciones nerviosas y generan sensaciones placenteras cuando se estimulan, y en un buen número de mujeres esta estimulación incluso puede ser suficiente como para alcanzar el orgasmo. Sin embargo, no se pueden comparar en este sentido con el clítoris: su pequeña parte externa posee nada menos que 8.000 terminaciones nerviosas, lo que viene a ser aproximadamente el doble de las que encontramos en el glande masculino (donde además se distribuyen en un área mucho mayor).

Así, no es de extrañar que muchas mujeres necesiten estimulación en el clítoris para alcanzar el orgasmo, y muchas veces la penetración vaginal por si sola no proporciona esta estimulación (en esto influyen también las particularidades anatómicas de cada persona).

Hay que señalar, no obstante, que esta circunstancia no implica en absoluto que la vida sexual sea o tenga que ser menos plena; existen muchas maneras de estimular el clítoris durante las relaciones sexuales, (ya sea simultáneamente con la penetración vaginal o no; involucren el uso de juguetes sexuales o simplemente del propio cuerpo y ya lo haga la pareja o una misma) con las que una mujer puede alcanzar sin problemas niveles de placer satisfactorios.