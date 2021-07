¿Es cierto que no me puedo quedar embarazada mientras tengo la regla?

La regla, o menstruación, es un proceso fisiológico tan normal como cualquier otro de los que atraviesa nuestro cuerpo y, sin embargo, está rodeado de preguntas, mitos, tabúes y desconocimiento.

Por ejemplo, existe la creencia popular de que no es posible quedarse embarazada durante el periodo. No obstante, la realidad al respecto es algo más complicada.

Es decir, sí que hay algo de verdad en esa afirmación. La menstruación es el proceso por el cual una mujer evacúa el endometrio, un revestimiento interior uterino que se forma durante el ciclo menstrual para albergar un posible óvulo fecundado, y se da precisamente cuando ese óvulo no ha sido fecundado. Es decir, en ese momento el útero no está preparado para albergar un hipotético óvulo fecundado, además de que, por una breve ventana de tiempo, no cuenta con uno. Por ello, técnicamente no sería posible que se produzca fecundación (ni, por ello, embarazo) mientras se tiene el periodo.

Pese a ello, no puede tenerse completa seguridad al respecto. Por una parte, es fácil confundir el sangrado premenstrual o por otra causa con la regla, y en ese caso sí que existe la posibilidad de embarazo. Por otro, los espermatozoides pueden permanecer vivos en el aparato reproductor femenino hasta cinco días, por lo que es posible que se produzca un embarazo en el siguiente ciclo de ovulación como consecuencia de una relación sexual durante el periodo, especialmente en el caso de mujeres con periodos cortos o si se mantiene en los últimos días del periodo.

Por tanto, es importante tomar precauciones también durante el periodo para evitar embarazos no deseados. Además, el periodo no impide en absoluto la transmisión de ETS, por lo que también es recomendable emplear preservativos de barrera para proteger nuestra salud.