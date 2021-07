Verano y menstruación: Por qué bañarse con la regla es beneficioso

Cada verano, las altas temperaturas nos empujan sin remedio a las piscinas y playas para refrescarnos. Y con el chapuzón estival también sale a flote como todos los años la superstición de que bañarse menstruando no es bueno. Sin embargo, nadar con la regla no solo no supone ningún problema, sino que aporta muchos beneficios.

Como señala la sexóloga Irene Aterido, experta en ciclo menstrual de Intimina, el principal motivo que esgrimen la mayoría de las mujeres para no bañarse con la regla en verano es sentirse incómodas ante la idea de fugas. Algo que recuerda que es muy poco probable si se usan los productos de higiene íntima adecuados.

Según la experta, “una copa colocada correctamente ofrece una protección excelente, ya que recoge el flujo menstrual en vez de absorberlo”. Además, agrega: “Las compresas no son para el baño y los tampones, a la vez que absorben la sangre menstrual, al tener un hilo, también podrían absorber el agua de la piscina o del océano al nadar. Eso sí, la leyenda urbana sobre nadar con la menstruación que atrae a los tiburones es solo eso: un mito”.

Los beneficios por encima de los prejuicios

Desde que nos metemos en el agua y nos ponemos a nadar ya nos estamos ejercitando, lo que de por sí supone un beneficio para nuestro cuerpo. Pero si coincide que tenemos el periodo, la natación también nos ayudará a regular la temperatura corporal, ya que lo habitual es que sea más elevada durante estos días.

Irene Aterido recuerda que “el ejercicio ayuda a aliviar los síntomas menstruales, como el síndrome premenstrual, los retortijones y la hinchazón. Además, durante el ejercicio se liberan en el cerebro unas sustancias químicas llamadas endorfinas, que generan una sensación de bienestar e incluso son analgésicas”.

Por estos motivos, los expertos de Intimina recuerdan al 76% de mujeres que respondieron a la última encuesta, preocupadas por las pérdidas menstruales durante el baño, que es importante desechar esta superstición. Escoger el producto de higiene íntima adecuado que nos haga sentir cómodas nos permitirá no aplazar el chapuzón de verano si es que lo deseamos.

La copa menstrual: una solución económica, ecológica y 100% discreta

Utilizar la copa menstrual es una de las mejores opciones para disfrutar del verano, la playa y la piscina, incluso con la regla. Al ser colocada dentro de la vagina, es un método totalmente discreto, que no se verá ni aunque practiquemos nudismo.

Además, con ellas no necesitamos tantos cambios como las compresas y los tampones, ni ocupa espacio en nuestro neceser, por lo que podremos pasar un día entero en la playa sin necesidad de estar pendiente de baños públicos donde cambiarnos o tirar los residuos.

Por ello, cada vez son más mujeres las que se animan a utilizar la copa menstrual por sus numerosos beneficios, entre los que destacan el confort vaginal, ya que no irrita ni produce sequedad. Gracias a su silicona de grado médico, es un producto que respeta el equilibrio íntimo y se puede llevar puesta hasta 8 horas, incluso bañándose en la playa o la piscina.